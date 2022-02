El líder del PP, Pablo Casado, ha exigit que la Mesa del Congrés «reconsideri» la convalidació de la reforma laboral, aprovada amb el vot erroni d’un diputat del PP, perquè és una «topinada», ja que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, sabia que hi havia hagut un «error del sistema» però va continuar la votació. Casado creu que Batet podria estar prevaricant.

La convalidació de la reforma laboral va quedar dijous aprovada al Congrés pel sí del diputat del PP Alberto Casero, que l’atribueix a un error del sistema i sosté que el seu vot telemàtic va ser un «no». «És un fracàs per a Sánchez que la mesura estrella de la seva legislatura s’hagi hagut d’aprovar amb aquesta topinada parlamentària», va assegurar Casado. I va advertir que, si la Mesa del Congrés no reconsidera «immediatament» la situació, Batet podria estar prevaricant i tenir conseqüències judicials. El PP acudiria, a més, al Tribunal Constitucional.

Casado ho va afirmar en un vídeo difós pel PP de la seva visita electoral a una empresa logística de la província de Sòria, a la qual no va poder accedir la premsa, per la qual cosa no hi va haver possibilitats de preguntar. «Això d’ahir va ser una cosa que no és pròpia d’una democràcia desenvolupada, la presidenta del Congrés va ser informada que el diputat volia exercir el vot presencialment perquè hi havia hagut un problema amb el vot telemàtic, el reglament diu clarament que la Mesa s’ha de reunir, la presidenta del Congrés no va voler fer-ho perquè coneixia l’error en el sistema i volia aprovar el decret», va dir el líder del PP.

Casado acusa Batet de voler trepitjar els drets polítics d’un diputat i la voluntat del Parlament, ja que si el vot del diputat Casero hagués comptat com un no, el Congrés hauria tombat la reforma laboral perquè els dos diputats d’UPN amb qui el Govern havia assolit la majoria necessària hi van votar en contra.

D’altra banda, el PP, en boca del subsecretari de Comunicació, Pablo Montesinos, va negar cap acord amb els diputats d’Unió del Poble Navarrès que van votar en contra de la reforma laboral saltant-se el pacte tancat entre la seva formació i el PSOE. Montesino va rebutjar les acusacions fetes contra el PP per part del PSOE i el Govern.

Per la seva banda, la subsecretària general del PSOE, Adriana Lastra, va assegurar que hi ha un cas de «transfuguisme polític, de compra de voluntats per part del PP» i només queda esbrinar «el preu», mentre que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va acusar el PP d’utilitzar «tot tipus d’arts» per tombar la reforma laboral.