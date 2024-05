Feijóo vaticina que Illa i Sánchez investiran Puigdemont per atribuir-se la "reconciliació total" de Catalunya

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dimarts que Pedro Sánchez i Salvador Illa investiran a Carles Puigdemont al capdavant de la Generalitat per poder-se atribuir la "reconciliació total" de Catalunya. "Podem estar a les portes d'un nou engany de Sánchez. El primer pas és negar el pacte, el segon serà començar a girar i dir que Catalunya necessita un govern estable i de diàleg, i el tercer serà dir que hi ha d'haver reconciliació total i que aquesta només arribarà de la mà de la investidura de Puigdemont", ha assegurat el popular en un discurs davant la cúpula del partit. Segons Feijóo, Sánchez donarà així a l'independentisme el poder que li han "negat les urnes" amb els resultats del 12-M.

Investir al candidat de Junts malgrat que ha quedat per darrere del PSC formaria, a ulls del líder del PP, part del que ha denominat com la "doctrina Sánchez". En aquest sentit, ha dit que el PSOE nega ara aquest moviment de la mateixa que va descartar en el passat altres gestos importants com negociar una amnistia o firmar pactes de govern amb EH Bildu. "El procés no ha mort perquè el 'sanchisme' el necessita per subsistir a la Moncloa", ha resumit.

Davant d'aquest escenari, Feijóo ha situat el PP com a únic baluard real del constitucionalisme espanyol. "És l'única via per tirar endavant del disbarat d'haver entregat a una sola persona, Carles Puigdemont, el futur de la política catalana i la política espanyola", ha asseverat. Amb tot, ha avisat que aquest panorama d'acord entre els socialistes i Junts només es donarà després de les eleccions europees, per les que ha demanat una mobilització absoluta de tots els ressorts del PP.

Més enllà dels vaticinis sobre els acords a Catalunya, Feijóo ha començat la seva intervenció davant la cúpula popular reivindicant el bon moment que travessa el partit. Així, ha destacat el compliment dels objectius que s'havien marcat per l'inici de l'any: revalidar la majoria absoluta a Galícia, pujar al País Basc i millorar els resultats a Catalunya, on han passat de tres a quinze escons. "Hem crescut pel centre", ha manifestat en una intervenció on ha destacat el "càstig" que han partit ERC o el PNB als territoris que governaven respectivament.

"Els ciutadans han castigat als qui governen amb Sánchez i Sánchez ha vampiritzat també els vots dels seus aliats. Va camí de desintegrar Sumar, com va fer abans amb Podem, i només alimenta les opcions més radicals, com Bildu, el BNG o Junts", ha analitzat. Feijóo ha destacat també les millores continuades del PP en les successives eleccions i, sense mencionar els acords amb Vox, l'accés a nous governs autonòmics i locals.

Davant la direcció estatal dels populars, Feijóo ha felicitat el líder del PPC, Alejandro Fernández, i a tota la secció catalana dels populars "sense excepcions" pels resultats del 12-M. "Vam decidir pensar en gran i, amb els peus a la terra. Hi havia possibilitat de créixer, i així ho hem fet", ha apuntat. "La millora és espectacular", ha resolt. Per al líder de la formació, el resultat de Fernández simbolitza "el descens efectiu" del procés i fa que el partit surti "reforçat" pel proper cicle electoral.

Amb tot, Feijóo ha posat deures als populars catalans, als qui ha recordat que hi ha partit a construir, base que eixamplar i territori per cobrir. Tot plegat, ha dit, per connectar amb el gruix de la societat catalana i posar-se en disposició de governar en un futur. En aquest sentit, ha ressaltat el simbolisme de la pujada del PP fins a situar-se, amb 15 escons, com a líder del constitucionalisme a Catalunya per davant de Vox (11 escons) i Cs (desapareguts). "Des de diumenge som la referència a tota Catalunya", ha dit Feijóo, que no ha enquadrat al PSC en aquest marc.