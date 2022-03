La guerra no s’atura. Però el diàleg avança i la sisena ronda de negociacions entre Ucraïna i Rússia va obrir ahir un petit raig d’esperança. Segons primer va informar el diari britànic Financial Times i després va confirmar la delegació ucraïnesa, Moscou i Kíiv van començar a avançar en la redacció d’un esborrany comú de l’acord a través del qual s’espera que es posi fi al cruent conflicte bèl·lic iniciat a Ucraïna fa tres setmanes.

Després d’hores de negociacions, dutes a terme enmig d’una guerra que no s’ha apagat ni un instant, el negociador ucraïnès Mijailo Podoliak va assegurar que, en l’esborrany que s’està negociant, Ucraïna demana l’alto el foc, garanties de seguretat per al seu país «de part d’un nombre de països» i la retirada de les tropes russes.

Podoliak, no obstant això, no va aclarir si aquesta petició inclou que l’Exèrcit rus marxi de tot el país, o si d’aquest possible acord queden excloses la zones separatistes de les regions de Donetsk i Lugansk. Allà on el conflicte es va obrir fa 8 anys, amb l’aixecament de milícies prorusses contra el Govern de Kíiv.

A més, Podoliak també va assegurar que el text inicialment filtrat a la premsa internacional és el que conté les demandes de la delegació russa, és a dir, el que inclou que Ucraïna renunciï a integrar-se a l’OTAN i accepti límits a les seves forces armades. «Ucraïna té les seves pròpies postures», va puntualitzar el representant ucraïnès, sense donar més detalls.

De fet, l’avanç va coincidir amb les declaracions del mateix Serguei Lavrov, l’influent ministre d’Exteriors de Rússia, que ja ahir al matí va afirmar que els dos països estaven «més a prop» de trobar un compromís. «Hi ha una sèrie de formulacions dels acords amb Ucraïna sobre l’estatut de neutralitat i les garanties de seguretat que estan a punt d’aconseguir-se», va dir Lavrov, segons declaracions recollides per l’agència Interfax. No obstant això, després que el Kremlin suggerís que les dues parts estaven discutint sobre la possibilitat que Ucraïna adquireixi l’estatus de país neutral com Suècia o Àustria, Podoliak va rebutjar aquesta opció. «Ucraïna es troba en una guerra directa amb Rússia. Per tant, el model només pot ser ‘ucraïnès’, i només amb una base de garanties sòlides en matèria de seguretat», va dir el negociador, en afirmar, no obstant això, que creu que és possible que s’arribi a un acord per a l’alto el foc en els pròxims dies, d’acord amb l’agència Interfax-Ukraine. Més confuses encara van ser les paraules del president rus, Vladímir Putin, qui va insistir que Rússia està lluitant per «la seva sobirania».

Rússia, a punt de no pagar

Rússia va assegurar ahir haver donat l’ordre de pagament dels interessos del seu deute en dòlars que vencia ahir, 117,2 milions, si bé va precisar que no pot garantir que el creditor final rebi l’abonament per l’impacte de les sancions imposades a aquest país per la invasió d’Ucraïna.

«La possibilitat o impossibilitat de complir amb les nostres obligacions en divisa estrangera no depèn de nosaltres, nosaltres tenim els diners i hem fet el pagament. Ara la pilota està a la teulada dels Estats Units», va dir el ministre de Finances rus, Anton Siluanov, al grup mediàtic RT.

Rússia incorreria en el primer incompliment del pagament del deute extern des de la Revolució Bolxevic del 1917 per no abonar el cupó d’aquesta emissió en els termes establerts. A més l’agència de qualificació Fitch va anunciar que considera equivalent a una suspensió de pagaments l’abonament del cupó d’aquesta emissió de deute en rubles en lloc d’en dòlars, encara que Rússia disposa encara d’un període de gràcia de 30 dies per complir les seves obligacions, fins a mitjan abril.

El responsable de les Finances russes creu que correspon als països occidentals, principalment als EUA, retirar aquests fons dels comptes en dòlars que han estat congelades a Rússia per les sancions. Es tracta dels primers cupons en moneda estrangera que vencen després del canvi de normativa realitzar per Putin.