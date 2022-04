El Govern ha rebut amb «indiferència total» la contraproposta del president de l’Aragó, Javier Lambán, per a la candidatura als Jocs d’hivern. L’executiu aragonès ha plantejat que les modalitats d’esquí alpí i d’esquí de fons, així com l’snowboard i l’esquí acrobàtic, es reparteixin amb Catalunya i les acullin les dues autonomies. Fonts del Govern de la Generalitat van dir ahir que assistiran a la nova reunió que convocarà el COE i asseguren que no deixaran «la cadira buida» com va fer l’Aragó a la darrera trobada, però avancen que no es mouran de l’acord ja tancat. Remarquen que «l’acord correcte i adient» és el pacte al que s’havia arribat després de mesos de feina. Segons l’acord subscrit per la Generalitat amb el COE i que l’Aragó no accepta, l’esquí alpí es faria a La Molina-Masella i l’esquí acrobàtic i l’snowboard a Baqueira Beret. L’esquí de fons correspon a l’Aragó i es faria a Candanchú.