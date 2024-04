El govern espanyol obre la porta a aprovar la reducció de la jornada laboral sense el suport de la patronal

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha afirmat aquest dimarts que malgrat que vol que l'acord per reduir la jornada laboral uneixi a sindicats, empresa i administració, no descarta tirar endavant la mesura sense el suport de la patronal. Tal com ha apuntat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, aquesta ha de ser la "legislatura del temps".

"M'agradaria que l'acord sigui tripartit, estem treballant a la taula del diàleg social perquè sigui així", ha remarcat la també ministra de Treball. L'objectiu, ha dit, és fixar legalment la nova jornada de 37,5 hores molt ràpidament i fer-ho abans de l'estiu. Finalment, ha lligat aquesta mesura a l'esforç per incrementar la productivitat a Espanya.