Molt viral: un test amb IA et diu com se sent la teva planta

La tecnologia cada cop arriba més lluny. El boom de la intel·ligència artificial ha permès aplicar-lo a llocs inimaginables: fins i tot per a la cura de les plantes.

En les darreres hores, s'ha fet viral un nou test, que aconsegueix donar vida a les teves plantes per assegurar-te que sempre estan felices i contentes.

Una pantalla comparteix les emocions de la planta per saber si necessiten més aigua o menys sol i et recorda que donar carinyo a les fulles millora també el seu estat.

Es tracta d'un producte nord-americà de la marca Huma Bond que a Espanya es pot comprar molt semblant a través d'Amazon o Aliexpress.

Un gadget una mica car, però que pot animar la teva llar amb una senzilla cara feliç i que ha enamorat milers d'internautes a Twitter i TikTok.

Per aconseguir créixer plantes petites

Un dels models d'Amazon, que costa 89 euros, té la mida aproximada d'una poma i permet plantes petites que intentes créixer.

Es diu Ivy i té 49 emocions per avisar-te de la manca d'aigua i interaccionar amb tu. Un company d'oficina únic que canviarà l'escriptori amb animacions divertides.

Necessita estar endollat per funcionar, encara que pot estar 48 hores desendollat en mode espera. A més, podeu connectar-vos amb els dispositius Alexa.

És resistent a l'aigua i molt durador i un regal ideal per a aquells amants de les plantes que els agradaria convertir-les en mascotes.

Als comentaris, aquells que ho han comprat han quedat encantats:

"És molt guai i té un efecte molt xulo, fa que sembli que tens relació amb la planta. L'única pega és que és molt petit i la planta que pots posar així que creix has de canviar-ho. Vaig pensar que seria pitjor del que és, la veritat", comparteix Víctor.

"Soc molt descurada i totes les meves flors anteriors es van morir, però gràcies a això puc vigilar la meva planta. Em diu quan necessita llum, aigua i quan està contenta, la meva planta ha crescut màgicament... és molt interactiva, et pica un ull i somriu, m'encanta tenir-la al meu escriptori, fa que el dia sigui més dolç", afegeix Lucía.

Altres opcions

Com ja hem esmentat, aquesta planta intel·ligent també es pot comprar a altres mercats. A Amazon, per començar, hi ha una opció més cara de 124 euros. Té més colors per triar i es connecta també al telèfon mòbil.

A Aliexpress és on es pot trobar de manera més barata per 73, 44 euros.