Cinc ferits del Medusa Festival continuen a l’hospital, tres greus

Una persona va morir i almenys 32 van resultar ferides, tres de gravetat, dissabte a la matinada durant la celebració del Medusa Festival a Cullera, a la Ribera Baixa, al País Valencià. Segons mitjans locals, la víctima mortal tenia 22 anys. La Conselleria de Sanitat informava ahir que cinc ferits continuaven anit hospitalitzats, tres d’ells per politraumatismes greus, i dos per fractures.

El Centre de Coordinació d’Emergències va informar que els fets van passar a les 04.18 hores, quan, a causa de diverses ràfegues de vent, va caure parcialment l’escenari. Una quarantena de persones van ser evacuades preventivament, ja que diverses estructures de l’escenari van caure sobre els assistents. A causa d’aquest fet i les inclemències meteorològiques, l’organització va decidir cancel·lar definitivament l’esdeveniment, que preveia aplegar 300.000 persones fins diumenge, i va expressar en un comunicat les seves «profundes i sinceres condolences» als familiars i amics de les víctimes. L’Ajuntament de Cullera va decretar dos dies de dol i va suspendre tots els actes institucionals del cap de setmana. Així mateix, el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, va oferir l’ajuda del Govern tant a la família del finat i amics com a la resta dels ferits.

Diligències judicials

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSCV) va comunicar ahir que el Jutjat d’Instrucció 4 de Sueca (la Ribera Baixa) havia obert diligències per investigar l’accident mortal, sol·licitar els informes pericials corresponents i acordar les diligències oportunes. És el mateix jutjat que es va fer càrrec de l’aixecament del cadàver.

Un grup de tres nois manresans, Arnau Bergas, Pol Leal i Ferran Torreguitart, d’entre 19 i 20 anys, van arribar dimecres al Medusa Festival a Cullera, València. Tres nits després, la festa i la música es van convertir en silenci i ambulàncies. «De cop i volta va aixecar-se un aire calent molt fort que portava sorra i va començar a tombar-ho», explicaven ahir a la tarda a aquest diari mentre tornaven cap a Manresa en cotxe.

En qüestió de minuts, sobre les quatre de la matinada, un fort vent, acompanyat d’una forta pujada de la temperatura, va sorprendre els assistents, que, com els manresans, van ser desallotjats. En aquell moment hi havia, segons la Guàrdia Civil, més de 50.000 persones. «Mentre ens feien marxar vam veure diferents estructures a terra. La sortida d’emergència havia caigut», relaten. En el moment de la tragèdia els joves estaven intentant arribar a un dels escenaris, que ja havia aturat la música. «No sabíem què havia passat, tot era incertesa», expliquen, «hi havia rumors però ningú ens deia res de manera oficial». Els nois van ser traslladats al càmping, on, expliquen, «les tendes i les carpes que ens tapaven també havien caigut».