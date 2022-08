L’Administració no s’escapa de l’augment de la factura de l’electricitat

Ningú no s’escapa d’haver de pagar la factura de la llum. Ni comerços, ni particulars ni tampoc l’Administració. A l’últim ple de l’Ajuntament de Manresa es va aprovar un canvi de partides per fer front a l’augment de preu de l’electricitat, que calcula en 400.000 euros (vegeu Regió7 del 29 de juliol).

És la despesa que el consistori manresà calcula que es generarà entre l’1 de juliol i el 31 de desembre arran de la finalització del contracte de l’energia elèctrica amb l’Associació Catalana de Municipis. Segons va dir el regidor d’Hisenda, Valentí Junyent, hi podria haver més canvis de partida per fer front a l’encariment del gas. 400.000 euros és el que costaria remodelar i posar gespa artificial a un camp de futbol com el del barri de la Mion.

El preu més alt en un mes

L’electricitat va superar ahir per segon dia consecutiu els 300 euros fins a assolir 303,73 euros el megawatt hora (MW h), d’acord amb els resultats de la subhasta al mercat majorista i l’ajust a abonar després del límit al gas per compensar les centrals que usen aquesta matèria.

Aquest preu és el més alt des del 14 de juliol passat i és la segona vegada que supera els 300 euros/MW h el mes d’agost. Tot i així, aquest preu serà prop del 44% inferior al màxim històric registrat el 8 de març passat (544,98 euros/MW h), gairebé dues setmanes després de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna.

Segons les dades de l’operador del mercat elèctric OMIE i del Mercat Ibèric del Gas (Mibgas), el preu majorista de la llum, el que paguen els consumidors amb tarifa regulada, serà avui gairebé 38 euros més baix que els 341,54 euros als que s’hauria pagat el MW h de no haver-hi el topall al gas destinat a generació elèctrica.

En un context marcat per la inestabilitat energètica, l’electricitat segueix marcant valors molt elevats a tot Europa, especialment a Itàlia, on es calcula que es pot arribar a pics de més de 550 euros el megawatt hora.