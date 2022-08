A Catalunya hi ha hagut 11 morts l’última setmana

El departament de Salut va declarar ahir que al conjunt de Catalunya hi havia 97 persones ingressades menys per covid que no pas la setmana anterior. La xifra suposa que hi ha un total de 661 hospitalitzats. Són dades entre el 15 i el 21 d’agost. La setmana passada es va baixar del miler per primera vegada des de l’abril passat.

D’altra banda, hi ha 20 persones a les Unitats de Cures Intensives (UCI) –sis menys en relació amb les dades de la setmana passada. D’aquests, tres estan ingressats a la regió sanitària de la Catalunya central. També l’última setmana d’agost s’han registrat 11 morts. Tots ells són persones majors de 60 anys i en set d’aquests casos superaven els 80. Per norma general es tracta de pacients que ja tenien malalties prèvies. El nombre de morts de la setmana anterior va ser de 52, i la primera setmana de juliol, 207. Pel que fa als positius diagnosticats per l’atenció primària, Salut va informar ahir que se n’havien confirmat 2.796 en una setmana. L’anterior, la que va entre el el 8 i el 14 d’agost, hi van haver 4.077 positius. Amb aquestes dades, la taxa de casos per 100.000 habitants disminueix fins a 32. Els 2.796 casos diagnosticats queden lluny dels més de 42.000 que hi va haver encara no fa dos mesos, entre finals de juny i principis de juliol. Un any enrere, el 2021, hi havia per aquestes dates més de 12.000 persones amb covid confirmat, i el 2020 prop de 20.000 van donar positiu.