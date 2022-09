Una multitud va sortir als carrers de la capital argentina i diferents ciutats del país per repudiar l’intent d’assassinat de Cristina Fernández de Kirchner i en defensa de la democràcia. Sindicats, moviments socials, ciutadans del carrer van acudir a la crida del president, Alberto Fernández, qui, divendres a la matinada, va considerar que l’atemptat és «d’una gravetat institucional i humana extrema». No només el peronisme, el partit al poder, comparteix aquesta percepció. Un sector de l’oposició de dretes ha intentat en aquestes hores de sorpresa separar-se dels discursos més bel·ligerants que van predominar abans de l’atemptat. Fernández va afegir: «ella roman amb vida perquè l’arma, que tenia cinc bales, no es va disparar». El mandatari va vistiar al migdia la vicepresidenta. «Encara està commocionada», va dir Gregorio Dalbón, advocat de Fernández de Kirchner poques hores després d’un episodi que convulsiona la política argentina.

El que fins ara se sap és que un ciutadà brasiler, nacionalitzat argentí, Fernando Sabag Montiel, va burlar el cercle de persones que custodiava i envoltava la vicepresidenta i va prémer dues vegades el gallet. El soroll es va escoltar amb claredat en els enregistraments. Sabag Montiel acostuma a exhibir a les xarxes socials un tatuatge al dors de la seva mà esquerra amb la Creu de Ferro, associada al nazisme. De moment, la principal hipòtesi de la jutgessa és que l’agressor va actuar en solitud. Seria acusat de temptativa d’homicidi agreujat. La policia ja té en el seu poder el telèfon de l’agressor. Un conegut de Sabag Montiel va revelar que «s’estava preparant» per al crim. «Sabia que anava a sortir a la tele i que seria detingut, no en tinc cap dubte». «L’episodi commou tot el poble», va dir també Fernández en decretar ahir dia no laborable perquè la societat surtís als carrers a expressar el seu rebuig a la violència. El març passat, la vicepresidenta va ser objecte d’un altre atac. El seu despatx al Senat va ser parcialment destruït a cop de pedres llançades des de l’exterior. Fernández de Kirchner no hi era però va assegurar que «algú» havia «planificat» aquesta acció.