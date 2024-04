Puigdemont suspèn la seva agenda de campanya per la mort de la seva mare

El candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha suspès la seva agenda de campanya per la mort de la seva mare. El substituirà el secretari general del partit, Jordi Turull, en el míting previst per a la tarda des d'Argelers. "Tots els meus germans han pogut estar al seu costat fins al final, i no li ha faltat escalf ni l'excel·lent tracte humà i professional del personal dels hospitals Trueta i l'Institut d'Assistència Sanitària", ha dit en un missatge a la xarxa social X.

Puigdemont lamenta que la seva mare se n'hagi anat "massa aviat" i remarca que, tot i la seva absència, la mà de la seva filla ha estat també la seva. "D'alguna manera jo també hi era present", ha afegit l'expresident de la Generalitat a l'exili des de fa més de 6 anys.