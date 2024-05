El Palau de Buckingham revela el primer retrat oficial de Carles III després de la seva coronació

El primer retrat oficial del rei Carles III del Regne Unit ha sortit a la llum aquest dimarts, un any després de la seva coronació, el 6 de maig de 2023. Signat pel retratista Jonathan Yeo, el quadre mostra, en tons de vermell, al monarca britànic vestit amb l'uniforme dels Guàrdies Gal·lesos, amb el qual va ser nomenat coronel el 1975, segons un comunicat oficial i la pàgina web de l'artista.

Carles III apareix en el centre de la pintura, de dos metres i mig d'altura i sense un fons distingible, en la qual està solament acompanyat d'una papallona monarca, la qual, segons Yeo, simbolitza tant el seu suport a causes mediambientals com la seva transformació personal.

Per a l'artista, que va rebre l'encàrrec el 2020 per a celebrar el 50 aniversari de Carles III, llavors príncep de Gal·les, com a membre del gremi tèxtil britànic The Draper's Company, la possibilitat de retratar al monarca suposa un "privilegi". "Aquest retrat ha evolucionat a mesura que canviava el paper del retratat en la nostra vida pública", ha assegurat l'artista.

El quadre romandrà exposat des d'aquest dijous fins al 14 de juny en la galeria d'art Philip Mould, a Londres, abans de ser traslladat definitivament a les parets de l'edifici Drapers' Hall, en el districte financer de la ciutat.