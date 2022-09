El Parlament celebra el 90è aniversari amb cultura popular

El Parlament celebra aquest cap de setmana el 90è aniversari de la institució i, alhora, la Diada nacional amb una festa popular i dues jornades de portes obertes. Amb aquestes dues celebracions com a centre d’interès, el Parlament ha instal·lat davant la façana de l’edifici parlamentari un escenari on ahir al matí s’hi va fer una ballada de sardanes. A la dansa s’hi van sumar la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. La cap de la colla Mare Nostrum, Ester Cibran, va lloar que s’hagi optat per «donar visibilitat a la dansa de Catalunya» i a la cultura per celebrar l’aniversari. A la tarda també s’hi van celebrar diverses actuacions musicals de joves talents de l’ESMUC i el Conservatori del Liceu.

La ballada del matí es va fer gràcies a la col·laboració de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya i va comptar amb dansaires d’arreu del territori. Entre les colles que s’hi van sumar hi havia la Mare Nostrum. En declaracions a l’ACN, la seva cap va criticar que «moltes vegades no es dona prou visibilitat a la sardana» tot subratllant que «és molt representativa del país». Cibran va lloar l’habilitat de Borràs, Vergés i Garriga a l’hora de ballar aquesta dansa. De fet, va explicar que «en alguna ocasió» ha dansat amb la presidenta de Junts. Qui s’ho va mirar com espectador és Domènec Dobón, que va venir expressament per veure la ballada de sardanes. «Hem de defensar les nostres tradicions i la sardana és un ball molt bonic que hem de mantenir», va considerar. També ho va veure així Emília Bernal González. De fet, ella va considerar que «n’haurien de fer més» perquè «en fan poques». Explicava que ara ja no pot ballar perquè «li fa mal la cama esquerra», però subratlla que «li encanten» i que sempre que pot va on faci falta per veure’n.

A la tarda van actuar els grups Gènesi Quartet, Potenza Quartet, Bella Quartet, Jazz Fusió Trio i Athrodeel, que són d’alumnes del Conservatori del Liceu. En representació de l’ESMUC hi va haver el flamenc d’Ana Brenes i el jazz del duo Alba Armengou i Vicente López.

Aquest diumenge s’han programat actuacions castelleres, capgrossos, bestiari, gegants, bastoners i balls de grups folklòrics internacionals. Durant els dos dies també s’ha instal·lat un espai gastronòmic de ‘food-trucks’ amb operadors locals i productes de proximitat.

Amb aquesta celebració popular, el Parlament inicia la commemoració del norantè aniversari de la seva primera legislatura, que va començar el 6 de desembre del 1932, després que la cambra fos escollida en les eleccions del 20 de novembre del mateix any, amb l’Estatut de Núria aprovat. Després de l’aturada durant la dictadura franquista, l’activitat del Parlament es va recuperar el 10 d’abril del 1980, un cop aprovat l’Estatut d’autonomia del 1979. Coincidint amb la Diada nacional, el Parlament fa la tradicional jornada de portes obertes per visitar el Palau, que aquest any s’ha ampliat a dos dies.