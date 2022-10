«Ens hem de donar una nova oportunitat per mirar de consolidar una majoria independentista»

Què votarà a la consulta?

Sí a continuar al Govern i a donar-nos una nova oportunitat per mirar de consolidar la majoria independentista.

I per quins motius anima la militància a votar per la continuïtt?

Perquè ens cal una majoria independentista i l’hem de preservar malgrat els incompliments. Amb tot, avui [per ahir] el president ha obert la mà de manera molt clara. Ho ha posat més fàcil. Junts ha d’estar determinada a arribar a acords.

Corre algun risc de trencament la formació amb la votació?

No. Tenim prou maduresa democràtica per acceptar el resultat.

Creu que pot mantenir-se el Govern, tenint en compte declaracions com les de Laura Borràs, que assegura que aquest és un executiu «fraudulent»?

El vull posar de relleu és l’excel·lent feina dels consellers de Junts, com diu l’auditoria interna del partit. El Govern no és cap caos. El que hi ha són diferències de model polític entre Junts i ERC, però hem de seure tots, partits i entitats, per treballar en un mateix full de ruta.

La crisi de Govern debilita l’independentisme?

Aquests dies no ens hem esverat, tot i que hem vist coses lletges com els xiulets a Forcadell, que jo condemno enèrgicament. Junts el que hem de fer és marcar lideratge i reforçar la feina al Govern.