El Comitè de Drets Humans de l'ONU conclou que l'Estat va "violar" els drets polítics d'Oriol Junqueras, Rauül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull per suspendre'ls com a diputats al Parlament abans de la condemna pel referèndum de l'1-0. La decisió del comitè respon a la demanda que els quatre polítics independentistes van presentar al desembre del 2018.

En el document, el Comitè de Drets Humans apunta que la suspensió com a diputats no complia "els requisits de raonabilitat i objectivitat exigits" i apunta que l'Estat té "l'obligació de proporcionar" la possibilitat de "recurs efectiu". "Això requereix d'una reparació integral als individus als quals se'ls han violat els drets", remarca el comitè.

Aragonès diu que el dictamen de l'ONU «deixa al descobert a ulls del món «les vergonyes de l'Estat»

El president del Govern, Pere Aragonès, ha celebrat el "dictamen importantíssim" del Comitè de Drets Humans de l'ONU, que apunta que l'Estat espanyol va "violar" els drets polítics d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull per suspendre'ls com a diputats al Parlament abans de la condemna per l'1-O. "La repressió i vulneració dels drets fonamentals són línies que mai s'haurien d'haver creuat", ha expressat en una piulada des del seu compte de Twitter. El cap de la Generalitat creu que "l'arbitrarietat de la justícia espanyola deixa al descobert a ulls del món les vergonyes de l'Estat".

Aragonès recorda, també, que "no ngomés s'han violat greument els drets humans de Junqueras, Romeva, Rull i Turull, sinó de tots els catalans i catalanes". I es referma en les seves conviccions "per la democràcia i les llibertats". "Per l'amnistia i la independència", escriu.

Puigneró i Vilagrà celebren el dictamen i reclamen l'amnistia

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, han celebrat el dictamen de l'ONU. Tant Puigneró com Vilagrà han reclamat l'amnistia. De fet, el vicepresident ha afirmat que el govern espanyol té ara "una oportunitat d'or per abordar des de l'amnistia una solució". També ha manifestat que la justícia no la trobaran a Espanya, sinó "internacionalment" i ha qualificat el dictamen de "nova plantofada a la democràcia espanyola". Vilagrà ha lloat el "prestigi" del Comitè de Drets Humans i ha dit que l'informe és "una victòria política i moral".

Vilagrà ha assenyalat que només mitjançant l'amnistia s'acabarà amb la repressió i el conflicte polític. "Es van conculcar drets, i aquesta no ha de ser mai la línia, sinó que ho ha de ser el final de la repressió i l'amnistia".

Puigneró també ha afirmat que la democràcia espanyola ja estava en una posició "defectuosa", i ha advertit que "no hauria de continuar avançant en aquest camí" pel perill de convertir-se en una "democràcia putrefacta". "S'hauria de corregir, i la via per fer-ho és l'amnistia", ho ha reblat.

El vicepresident i la consellera han fet aquestes declaracions en una atenció als mitjans des de la Bisbal d'Empordà, on s'han desplaçat per visitar la zona afectada per la pedregada de dimarts al vespre.