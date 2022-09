No hi ha hagut canvi d'opinió com ja estava previst i la Mesa ha ratificat la suspensió de Laura Borràs en no admetre a tràmit la petició de reconsideració de Junts. Tampoc el nou document en què JxCat inclou la resolució de l'ONU com a argument. I és que, segons la majoria de la Mesa (ERC, PSC i CUP), l'aplicació directa de l'article 25.4 del reglament a Borràs no pot ser objecte de reconsideració. Per escenificar una àmplia majoria, la Mesa ha escoltat la Junta de Portaveus, on també hi ha representants dels comuns, Cs, PPC i Vox. Així doncs, es manté la decisió del 28 de juliol d'apartar Borràs de les seves funcions després de l'obertura de judici oral per la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Just abans que comencés la reunió de la Mesa, Junts ha entrat a registre un nou document per afegir com a argument la resolució de la ONU. I és que aquest dimecres el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha conclòs que l'estat espanyol va "violar" els drets polítics d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull en suspendre'ls de diputats del Parlament abans de ser jutjats per l'1-O. La majoria de la Mesa considera que la petició de Junts no s'ha d'admetre a tràmit. I s'empara en l'apartat a, d i e de l'article 37.3 del reglament del Parlament, en què s'estableix, entre d'altres, que la Mesa té les funcions de "qualificar, d’acord amb el Reglament, els escrits i els documents d’índole parlamentària, i declarar-ne l’admissió o la inadmissió a tràmit". El secretari tercer de la Mesa i diputat de la CUP, Carles Riera, ha defensat dins de la reunió que no s'accepti a tràmit la petició de Junts "seguint estrictament les consideracions tècniques i jurídiques" que, segons diuen, apunten que la decisió del 28 de juliol no es pot reconsiderar.