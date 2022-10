Adriana Delgado, la llavors secretària quarta de la Mesa del Parlament, ha declarat en el judici en contra de la Mesa. L'alcaldessa de Sant Vicenç ha començat recordant que l’òrgan del qual formava part no entra en el contingut de les iniciatives, sinó que en fa una “valoració formal”, ja que la resta és una feina que han de fer els mateixos grups parlamentaris.

En aquest sentit, ha insistit que, segons el seu criteri, la tasca de la Mesa passa per “complir el reglament del Parlament”, així com defensar i protegir els drets dels diputats. “No tenia intenció de desobeir el TC i anar en contra de la Constitució, estava vetllant pels drets de representació política, la llibertat d’expressió i la sobirania del Parlament, així com la separació de poders”, ha assegurat.

Delgado també ha explicat que les iniciatives que es tramiten “han de fer tot un recorregut” i que les decisions de les sentències prèvies del TC no havien de tenir una funció universal sobre iniciatives futures que hi poguessin haver. “No entenc que la Mesa hagués de fer una funció de censura prèvia”, ha conclòs.