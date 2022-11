Catalunya ha tancat aquest matí durant quaranta minuts l'espai aeri pel pas sense control d'un coet xinès que ha caigut aquest migdia a l'oceà Pacífic. Les restriccions dels vols s'han produït entre les 9:38 i les 10:18 hores. L'anunci de l'aturada del servei ha generat sorpresa i preocupació entre els usuaris afectats. Fonts aeroportuàries han assenyalat que la interrupció del trànsit causarà retards a l'aeroport del Prat durant tot el dia, tot i que han apuntat que és encara aviat per preveure com evolucionarà la situació.

D'altra banda, Enaire ha informat en un comunicat que ha aixecat les restriccions establertes a algunes zones de l'Estat a causa del pas del coet xinès. D'aquesta manera, de forma progressiva, s'ha reobert el trànsit aeri que s'havia tancat a quarts de deu del matí a les illes Balears, Navarra, Castella i Lleó, Aragó i La Rioja.

Enaire també ha afirmat que l'entrada no controlada a l'atmosfera del coet ha estat monitoritzada "en tot moment" per diferents organismes i institucions nacionals i internacionals.

Els retards provocats pel tancament del trànsit aeri a algunes zones de l'Estat ha coincidit amb la segona jornada de vaga dels tripulants de cabina de Vueling, que ha obligat a l'aerolínia a cancel·lar 29 vols al Prat de forma preventiva aquest divendres.

Quart coet descontrolat

La Xina va llançar aquest dilluns el quart i últim coet Long March 5B des del Centre de Llançament Espacial Wenchang (Hainan). I com va passar amb els tres anteriors, aquest divendres caurà de manera descontrolada a la Terra. Una cosa sorprenent, però habitual, ja que no hi ha cap llei ni tractat que regeixi com els artefactes especials han de tornar al planeta. Com ja va passar a finals de juliol passat amb els altres llançaments, ara el coet ha de retornar a l'atmosfera terrestre. Estava previst que ho fes aquest cap de setmana, en concret a les 4.17 hores, segons els càlculs de The Aerospace Corporation. No obstant això, les últimes prediccions avancen l'impacte: finalment la caiguda es produirà avui a les 12.20 hores.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀04 Nov 2022 11:20 UTC ± 3 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9LgLk0k pic.twitter.com/GlnE8C0Iok — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) 3 de noviembre de 2022

Error

L'organització espacial havia dit a primera hora del matí que el coet cauria en algun lloc de l'oceà Índic i que, per tant, no hi hauria risc per a la població. Els objectes que venen de l'espai viatgen a velocitats que superen els 28.000 quilòmetres per hora, cosa que significa que un error d'una hora en el temps de reingrés es tradueix en un error de 28.164 km en la ubicació prevista de l'accident. Finalment, les restes del coet s'han estrellat a la zona de l'oceà Pacífic Sur, segons ha informat l'exèrcit d'Estat Units, bastant lluny de les prediccions que senyalaven que cauria a l'Índic.

Afectacions en l'espai aeri a Catalunya i més països

En el moment de l'enlairament el coet mesurava 17,8 metres, tenia un diàmetre de 4,2 metres i pesava al voltant de 23,3 tones. Quan entri a l'atmosfera l'artefacte pesarà 20 tones i es desintegrarà parcialment per convertir-se en restes de ferralla especial. La trajectòria serà erràtica i caòtica, per això l'agència Eurocontrol ha avisat que hi haurà afectacions en diferents espais aeris. Catalunya no s'ha deslliurat de les possibles incidències en el trànsit aeri. A primera hora del matí l'Agència Europea de Control Aeri ja ha advertit que el pas del coet podia provocar retards i desviaments en les rutes aèries durant el matí, entre les 9 i les 13 hores.

Degut al risc associat pel pas de l'objecte espacial CZ-5B travessant l'espai aeri espanyol, s'han restringit totalment els vols des de les 09:38 a les 10:18 hores a Catalunya i altres comunitats.



Els aeroports i organismes ja han estat informats — Protecció civil (@emergenciescat) 4 de noviembre de 2022

Primera estació espacial xinesa

Aquests llançaments formen part del projecte per a construir la primera estació especial xinesa, que estarà acabada abans de finals d'any i es dirà Tiangong (Palau Celestial, en català). Aquest coet, a més, tenia una missió concreta: enviar el mòdul del laboratori Mengtian a la petita ciutat científica surant en l'espai. S'espera que l'estació espacial funcioni durant 15 anys, orbitant a uns 400 quilòmetres de la superfície terrestre.