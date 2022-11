Els viatgers afectats pel tancament de l'espai aeri causat pel pas d'un coet xinès sobre la península Ibèrica han rebut la notícia amb una barreja de sorpresa i bon humor. En molts casos els vols no han arribat a enlairar quan ja eren a pista i les explicacions han sigut a càrrec de les tripulacions. Segons han explicat a l'ACN alguns passatgers a l'aeroport del Prat, a les butaques el motiu ha causat moments de riure. "Ens han dit que hi havia un coet a l'aire", ha apuntat Antònia, de Mallorca abans de reconèixer que quan ha escoltat l'excusa li ha semblat "de pel·lícula". "Millor esperar que no que alguna et caigui a sobre", ha afegit. Segons Aena, l'artefacte espacial ha afectat 157 vols a l'Aeroport del Prat.

"Hem pujat a l'avió amb normalitat i quan estàvem asseguts el comandant ens ha dit que l'espai aeri era tancat perquè un coet xinès estava creuant la península. Hi ha hagut una mica de conya perquè ens ha sonat estrany", ha detallat per la seva part en Lluís Miquel, que també volava des de les Illes Balears per motius laborals. En el seu cas, han estat una hora i mitja a la pista de l'Aeroport de Palma de Mallorca esperant per enlairar-se. "Ara agafo un taxi ràpid i a la feina", ha afegit. A la zona d'arribades del Prat també s'hi acumulaven familiars i amics dels passatgers que esperaven novetats sobre el coet i els vols afectats telèfon en mà. Entre ells, Basoty Diaby, que esperava l'arribada d'un amic seu que venia des de Gàmbia fent escala al Marroc. "Ens han dit que tinguem molta paciència", ha reconegut abans d'afirmar estar més preocupat pels diners que li costarà el pàrquing on ha guardat el cotxe. "És l'únic que em preocupa", bromejava mentre comentava la jugada amb altres familiars de passatgers afectats per l'artefacte xinès. En Diego, un sacerdot que esperava a una monja missionera que venia de Mèxic fent escala a Madrid també es carregava de paciència. "Havia d'arribar a les deu del matí, i ens han anat endarrerint el vol fins que hem sabut que era a causa del coet. Ella ja ha tingut molts endarreriments i ja no m'ha sorprès res. Després de tot, ara un coet xinès posposa més encara la seva arribada, era una mica surrealista", ha reconegut. Després de Barcelona, la missionera, ha explicat el religiós, volarà a Guinea Equatorial. Segons les darreres dades facilitades per AENA, avui estaven previstes 759 operacions a l'aeroport del Prat. Durant el matí, 157 vols de passatgers i càrrega s'han vist afectats per endarreriments, tot i que en només 66 el retard ha sigut de més de quinze minuts. En el cas de Girona, s'han registrat dues afectacions de més d'una hora i mitja en vols a Londres-Standsted. A Reus no s'ha registrat cap incidència. Vaga de Vueling Més enllà de les afectacions del coet "descontrolat" que ha generat el caos a l'espai aeri europeu, aquest dilluns el Prat també preveia afectacions per la vaga de Vueling. La segona jornada de protestes reclamant millores salarials ha arrancat amb la companyia cancel·lant de manera preventiva 29 vols l'aeroport del Prat, el que suposa el 46% de les afectacions de tot l'Estat. L'aturada convocada pel sindicat majoritari Stalva va començar el dimarts 1 de novembre i s'allargarà tots els divendres, diumenges i dilluns fins al 31 de gener. També inclou alguns festius, com els dies 6, 8, 24 i 31 de desembre, així com el 5 de gener del 2023.