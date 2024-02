Una gran tempesta ha afectat la costa est dels Estats Units, des de Pennsilvània fins a Massachusetts. A ciutats com Nova York, les autoritats han comunicat que s'esperen temperatures sota zero, i la neu ja ha deixat blanca tota la ciutat.

El temporal ja ha provocat almenys una víctima al país i ha causat retards en centenars de vols amb arribada o destí a Nova York, a més de deixar sense electricitat diverses zones de la ciutat. Moltes de les escoles han hagut d'optar per cancel·lar les classes fins que el mal temps remeti, i és que avui els novaiorquesos estan vivint la pitjor tempesta de neu dels últims dos anys. Central Park, per exemple, ha quedat cobert per gairebé 8 centímetres de neu.

Aquesta nevada posa punt final al període de sequera que els ciutadans de Nova York han estat patint els darrers 744 dies.