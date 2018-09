El raïm del vi de gel de la Cerdanya no es verema fins al novembre

A la Cerdanya, l'abundància i freqüència de la pluja des de la primavera d'enguany fa que la companyia Llivins hagi de veremar «una o dues setmanes més tard», segons Isaac Rigau, un dels encarregats de l'empresa amb l'únic celler estrictament a la comarca. No només afecten les precipitacions, sinó que «tampoc no hi ha hagut gaire sol», per la qual cosa «la verema es preveu tardana com a la resta del territori», assegura.

El 2012, un grup d'amants i professionals de l'enologia van plantar 2.200 ceps en 0,7 hectàrees de terreny, i a principi d'aquest any van sortir al mercat els vins Dneu i Dgel. Respectivament, es tracta d'un vi blanc sec i, com el nom indica, un vi que es cull passada la primera glaçada. L'any passat, l'empresa va fer una verema el mes de novembre, i aquest any espera fer el mateix, però amb uns dies d'endarreriment.

A més de 1.200 metres de la zona on tenen plantat, al terme municipal de Llívia, els fenòmens naturals com les gelades de primavera o les pedregades, com les d'enguany, poden fer mal a les vinyes. Escarmentats de l'any passat, enguany han posat unes malles de protecció per evitar que aquests fenòmens malmetessin la plantació. Com a contrapartida, la zona és molt bona pel que fa a la insolació (les hores exposades al sol) i l´orientació de la vall és més que satisfactòria, a més que l'amplitud tèrmica redueix les probabilitats que les vinyes agafin alguna malaltia.

A la comarca ceretana, però, l'oferta vitivinícola s'ha ampliat amb la sortida al mercat de les primeres 10.000 ampolles d'un vi de raïm parellada i moscatell, de les vinyes d'Agrícola Casa Sala, a Riu de Cerdanya. En el seu cas, veremaran a l'octubre, per treure 30.000 ampolles l'any vinent.

Per contra, a la comarca del Berguedà, les vinyes de la Bauma de les Deveses encara són massa joves. Per aquest motiu, enguany no faran verema.