Sant Salvador acull un projecte d'inclusió social amb cavalls per a joves de l'Estrep

«Munta-t'ho bé» és el nou projecte d'equitació inclusiva destinat a joves del centre d'acollida de menors l'Estrep, que aquest mes de juliol es posa en marxa al Centre Hípic Montserrat de Sant Salvador de Guardiola. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament del municipi, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que pretén treballar l'acollida, la inclusió i la cohesió social a través del contacte amb els cavalls i amb els recursos del territori.

El projecte neix per donar resposta a una necessitat de la població de Sant Salvador de Guardiola, on hi ha ubicat el centre de menors l'Estrep. Segons l'alcaldessa, Georgina Mercadal, des del consistori s'està treballant «per tenir un contacte més directe i més proper amb el centre» i el nou projecte s'emmarca en aquesta línia «per teixir una relació i fer activitats conjuntes». Mercadal explica que l'experiència serà una prova pilot que si funciona, i l'any vinent es torna a obtenir el finançament necessari, la intenció és donar-li continuïtat.

El projecte «Munta-t'ho bé» el desenvoluparà l'associació d'equinoteràpia Narayan al Centre Hípic Montserrat de Sant Salvador de Guardiola. L'experiència comptarà amb tres grups, un el mes de juliol i la resta al setembre i a l'octubre. Seran tres grups diferents d'una desena de participants que faran entre quatre i sis sessions a l'aire lliure i en contacte amb els cavalls.

Mitjançant l'equitació i l'equinoteràpia la iniciativa persegueix proporcionar un acompanyament emocional als joves que resideixen a l'Estrep, afavorir el seu arrelament, prevenir situacions de trencament social apostant per la convivència i la diversitat i potenciar les capacitats i aptituds socials en un espai de seguretat.

La iniciativa compta amb un equip comarcal en col·laboració amb l'Ajuntament que té com a nexe la dinamitzadora cívica per l'emancipació juvenil del Consell, que treballa per dur a terme tasques de convivència i mediació al municipi. Amb aquest projecte l'Ajuntament de Sant Salvador vol visibilitzar «el suport i la responsabilitat mútua» entre el poble i el centre, que ja treballen en altres activitats conjuntes de caire cultural i juvenil.

El projecte compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona amb un ajut de l'Àrea d'Educació, Esport i Joventut dins el marc de Projectes esportius singulars en l'àmbit d'esport i vulnerabilitat. Es tracta de projectes específicament destinats als col·lectius vulnerables que tenen com a objectiu la transformació social, amb l'activitat física i l'esport com a eina d'acció comunitària, per potenciar la relació i la inclusió social dels membres de la comunitat i dels agents del territori.