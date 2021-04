Moià habilita un espai per aparcar 5 minuts i deixar el nen a l'escola

Una de les zones habilitades com a Kiss & Go

Una de les zones habilitades com a Kiss & Go ajuntament de moià

Amb la tornada a les aules després de Setmana Santa, l'Ajuntament de Moià ha posat en marxa un sistema que permet acompanyar i deixar els nens i nenes a l'escola de manera ordenada.

La proposta ha adoptat el nom anglès de Kiss & Go (que es podria traduir com a petó i adéu), i consisteix a deixar un espai lliure de la via pública on les famílies tenen un màxim de 5 minuts per deixar els menuts a l'escola, tornar i retirar el vehicle estacionat.

Moià ha habilitat aquests espais amb senyalització vertical i horitzontal a l'escola pública Josep Orriols i Roca de dilluns a divendres de 8.45h a 9.15h; de 12.15h a 12.45h; i de 14.45h a 16.45h. A l'escola bressol municipal garrofins, funcionarà de 7.45h a 9.30h; de 12.00h a 13.00h; i de 14.45h a 17.15h.