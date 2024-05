La Setmana dels Geoparcs Europeus torna amb una vintena de propostes per descobrir el patrimoni geològic

El Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central celebrarà entre el 18 de maig i el 2 de juny la Setmana dels Geoparcs Europeus, un esdeveniment de gran abast que pretén promoure i donar a conèixer el patrimoni geològic de diferents territoris d’Europa que alberguen un geoparc. En el cas del Geoparc de la Catalunya Central, s’han programat una vintena d’activitats per a tots els gustos i edats, des de contes per als més petits fins a xerrades científiques per als més curiosos. També hi haurà sortides per conèixer sobre el terreny la geologia del territori, tallers creatius, clubs de lectura, visites guiades i fins i tot un escape room.

Els actes de la Setmana arrencaran aquest dissabte amb una visita nocturna i escape room a les Coves del Toll de Moià. Aquest mateix dia, però al matí, es farà una sortida per conèixer la biodiversitat del Torrent de la Sala. El president del Geoparc i conseller de Turisme, Eduard Mata, creu que «el Geoparc de la Catalunya Central valora la singularitat del territori que tenim, que el fa únic, i aquesta setmana és una molt bona oportunitat perquè tant els visitants de fora com els mateixos bagencs puguin conèixer aquesta riquesa geològica i patrimonial amb un programa variat i amb propostes per a tots els públics».

Pel que fa a les excursions geològiques, aquest any se’n faran per diferents punts del Geoparc. El 25 de maig tindrà lloc una ruta de 12 quilòmetres entre El Pont de Vilomara i Les Marcetes guiada per Ferran Climent, director científic del Geoparc, i Josep Camprubí, de Mas Roviralta. Aquest mateix dia es farà una sortida per la Cova de Mura i l’endemà, diumenge 26, n’hi haurà una altra pel meandre de Calders. El divendres 31 de maig es farà una caminada pel terme de Balsareny a càrrec dels alumnes de 1r d’ESO de l’institut Guillem de Balsareny, juntament amb l’expert en geologia Isidre Prat, entre d’altres. El dissabte 1 de juny hi ha programades dues rutes: una per la Vall Salina de Cardona i l’altra per l’entorn de Castellnou de Bages. I el diumenge dia 2 hi ha previstes dues sortides més: una visita geològica per l’entorn de les Coves del Toll de Moià i una pujada al turó de Castellet, a Sant Vicenç de Castellet.

Les biblioteques públiques, com és habitual, tindran un paper destacat en aquesta Setmana, organitzant tota mena d’activitats, des d’hores del conte per als més menuts fins a xerrades científiques, tallers i exposicions. Una altra proposta serà un sorteig que es farà a partir del dia 20 de maig als perfils d’Instagram del Geoparc i de Bages Turisme, en què totes les persones que hi participin tindran l’oportunitat de guanyar una sortida en BTT amb una visita i àpat al celler Fargas Fargas.