Compromís amb Sant Joan reclama que es bonifiqui l'impost sobre la plusvàlua

El grup municipal Compromís amb Sant Joan, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, reclama que s'aprovi amb urgència l'aplicació de bonificacions en l'impost municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com la plusvàlua. El grup fa la proposta per atendre «una petició veïnal llargament reivindicada» i que ja es va plantejar directament al ple municipal del mes de desembre passat.

Per desencallar-ho, Compromís ha reclamat a l'alcalde que convoqui amb màxima urgència una reunió de tots els grups municipals. El partit denuncia que «en el moment que es va plantejar la petició al ple, tots els grups es van mostrar favorables, però cinc mesos després, l'equip de govern no ha fet cap passa per concretar i aprovar les bonificacions».

Compromís defensa la petició manifestada per veïns del poble d'incorporar bonificacions importants en aquest impost, tal com fan altres municipis de la comarca. El grup es mostra partidari de l'impost, però argumenta que «quan es tracta d'herències de l'habitatge habitual, dins del mateix matrimoni, és clarament injust». A més, entén que el fet que a bona part dels municipis s'apliquin bonificacions d'aquest tipus «és un greuge afegit per als veïns i veïnes de Sant Joan».

Compromís creu que la modificació s'hauria d'aprovar per consens i per això reclama que aquest mateix mes se celebri una reunió de portaveus per concretar la proposta.