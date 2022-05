L’Associació islàmica d’Artés renuncia a la compra d’un local per l’oposició dels veïns

L’Associació Islàmica d’Artés lamenta que la pressió veïnal els hagi obligat a renunciar a la compra d’un local del carrer Claudi Sala de la localitat bagenca on tenien previst ubicar un centre cultural i educatiu. L’entitat denuncia que després d’arribar a un acord amb el propietari de l’edifici, un fons d’inversió estranger, han hagut de renunciar a la compra per l’oposició que hi han mostrat veïns de la zona. L’associació lamenta que els opositors no hagin volgut dialogar amb ells i no els hagin donat l’oportunitat d’explicar el projecte i, en canvi, hagin optat per fer comentaris fora de lloc i nombroses queixes, com una recollida de firmes, «que només porten odi».

La comunitat islàmica d’Artés, que disposa d’un petit local de lloguer al carrer de la Barquera, estava buscant un edifici on dur a terme les activitats per «promoure la cultura àrab-islàmica, l’aprenentatge de l’idioma i un espai lliure per resar, on seria benvinguda qualsevol persona interessada». Segons ha explicat el representant de l’Associació Islàmica d’Artés, Soufian Oumrim Benichou, l’entitat va trobar un edifici que s’adequava a les seves necessitats a la zona dels carrers Raval i Claudi Sala, en un extrem del municipi. Explica que després de verificar «que no hi havia cap problema legislatiu, tècnic o de seguretat» van arribar a un acord de compra amb la propietat, però quan els veïns se’n van assabentar s’hi van mostrar contraris amb accions com «una recollida de firmes».

L’entitat va fer marxa enrere «per evitar el conflicte» davant una actitud que consideren «classista, racista i discriminatòria». Tot i això, no volen que la renúncia «se celebri com una victòria» dels qui s’hi han oposat, «sinó com una vergonya», apunta Oumrim Benichou. Lamenta, a més, que els veïns «s’hi van posar en contra sense mostrar cap interès, ni saber el que hi volíem fer, un centre cívic i cultural».

L’associació no entén l'oposició que ha generat la compra del local i lamenta que s’hagin trobat «negats de qualsevol conversació possible». Consideren que es tracta «d’una lluita obsoleta en ple segle XXI, en un moment que ens hauríem d’agermanar, més que buscar crispacions en la societat». Oumrim Benichou hi afegeix que «pot ser que no hi estiguin d’acord, però almenys s’ha de poder parlar i intentar entendre el que vol l’altre part». Per tot plegat, consideren que el que ha passat «és una vergonya» i que si han renunciat a tirar endavant el projecte del centre cultural ha estat «pel bé del poble i de la convivència entre tots» perquè «la nostra idea és fer poble, no perjudicar-lo».

L’associació ha volgut agrair el suport de l’Ajuntament d’Artés que ha intentat fer d’intermediari entre les dues parts. Finalment, l’Associació islàmica ha optat per renunciar al local i buscar una alternativa. En aquests moments, està gestionant la compra d’un altre equipament on poder desenvolupar les seves activitats i confia que no es tornin a repetir el fets.