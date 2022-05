Sant Benet millora l’accés des de Sant Fruitós amb un pont nou de doble sentit

Les obres de construcció del nou pont d’accés a Sant Benet de Bages, per sobre del canal, encaren la seva recta final. A causa d’aquests treballs, des d’aquesta setmana l’accés amb vehicle cap al monestir s’ha de fer pel municipi de Navarcles perquè l’entrada des de Sant Fruitós està tallada a l’alçada del punt on es fan les obres. Excepcionalment, demà, en motiu de la Festa Alícia’t, el pont estarà obert al trànsit per facilitar l’accés a l’esdeveniment.

El pont que connecta Sant Fruitós de Bages amb Món Sant Benet està tallat en ambdós sentits de la circulació des d’aquesta setmana per les obres de millora que s’hi estan realitzant. Els treballs, que ja fa temps que estan actius, estan construint un nou pont de doble sentit a l’accés de Món Sant Benet des de Sant Fruitós.

Fins ara, el pont que hi havia per accedir al recinte tenia un pas molt estret i l’objectiu de la nova construcció és millorar les condicions de seguretat i l’accessibilitat a l’equipament, tant per als vianants com per als cotxes, però pensant sobretot en vehicles de grans dimensions com és el cas dels autocars. El pont vell, paral·lel al de nova construcció, es mantindrà com a pas per a vianants.

A causa d’aquests treballs els vehicles que aquests dies volen accedir al complex cultural han d’entrar i sortir pel pont de Navarcles. Només es pot accedir per la banda de Sant Fruitós si es vol anar a l’Hotel, al restaurant Món o a l’Ó. De la mateixa manera, les persones que volen accedir al recinte a peu poden fer-ho pels camins habituals, ja que també hi ha un accés previ al pas pel pont.

Segons han informat des de la Fundació Catalunya- La Pedrera, demà, excepcionalment, el pont estarà obert davant la previsió que accedeixin a Món Sant Benet un elevat nombre de cotxes en motiu de la celebració de la Festa Alícia’t, un esdeveniment que enguany recupera la presencialitat i que ha programat activitats per a tots els públics durant tota la jornada.

Les obres del nou pont d’accés a Sant Benet, impulsades per la Fundació Catalunya-La Pedrera, que gestiona Món Sant Benet, és previst que finalitzin el proper 14 de juny.