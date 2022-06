Amb el relleu a l’alcaldia de Navarcles d’avui, la regió central ja suma 13 canvis

Quan encara queda pràcticament un any de mandat, ja s’han produït canvis d’alcaldia en 13 municipis de les comarques centrals, comptant el que es formalitzarà avui mateix a Navarcles (vegeu més informació al desglossat). La majoria són deguts als acords de govern entre partits per repartir-se el mandat o bé a mocions de censura, però també hi ha hagut quatre casos de renúncia per motius de salut o altres circumstàncies, i una defunció.

La consecució de relleus a les alcaldies durant aquests tres anys de mandat s’ha estès per tot el territori de la regió central excepte el Moianès, i ha tocat de ple les capitals de comarca, tenint en compte que en quatre de les set hi ha hagut un canvi. El primer va ser a Manresa, en què el republicà Marc Aloy va substituir Valentí Junyent (de Junts) en virtud de l’acord de govern entre les dues forces més votades. Va ser per pocs vots de diferència, la qual cosa els va portar a un pacte pel canvi de lideratge tan sols un any després de la investidura. Va ser el 27 de juny del 2020, nou dies després que Junyent presentés la renúncia, que es va oficialitzar en un ple el dia 23.

Poc més d’un any més tard arribava el relleu a Berga. Després d’uns mesos de baixa per depressió, al juliol del 2021, Montse Venturós, de la CUP, deixava l’alcaldia, i a final de mes es nomenava alcalde el primer tinent i número 3 del partit (que ja havia substituït Venturós durant la baixa), Ivan Sànchez. Paral·lelament, ja s’estava preparant un canvi a Solsona, que tindria lloc el 18 de setembre d’aquell mateix any. El juny, el republicà David Rodríguez, que havia estat alcalde gairebé 12 anys, anunciava la retirada després que va ser nomenat Secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran. Va continuar en el càrrec fins a la presa de possessió de Judit Gisbert, regidora d’ERC des del 2019 i primera alcaldessa de Solsona. La coincidència va fer que aquell mateix dia també hi hagués un relleu a l’alcaldia de la Seu, en aquest cas fruit d’un pacte de mandat entre Junts, que deixava l’alcaldia a ERC, i Jordi Fàbregas cedia el lloc a Francesc Viaplana.

Al Bages, més moviments

Comptant Navarcles, al Bages hi ha hagut 5 dels 13 canvis d’alcaldes aquest mandat, amb el cas peculiar de Navàs. Fruit del pacte entre la CUP i ERC, s’havia de produir un únic canvi a mig mandat, en què el republicà Salvador Busquets havia de substituir Genís Rovira, de la CUP. Però motius de salut van apartar Rovira abans d’hora i els dos partits van decidir invertir l’ordre temporal d’alcaldies. Així, l’11 de novembre del 2019, hi havia un primer relleu de Busquets per Rovira, que mantenia l’acta de regidor a l’espera de resoldre el problema de salut i del segon relleu, que arribaria el 18 de setembre del 2021, en què recuperaria l’alcaldia.

Callús també es va enfrontar a una situació inesperada: la defunció de Joan Badia (ERC), que mesos abans ja havia presentat la renúncia al càrrec per motius de salut. Va ser el 6 d’abril del 2020, i tres setmanes després es produiria el relleu, per part del fins aleshores regidor Jordi Mas en un ple telemàtic i a distància, celebrat en plena pandèmia.

A Navarcles també ha estat la salut el que ha apartat fa només uns dies de l’alcaldia a Josep Maria Feliu, però abans es va produir un relleu a Sant Fruitós. Gent fent Poble, liderat per Joan Carles Batanés, que ha estat alcalde 11 anys, governava en solitari just en el mandat en què tenia més regidors (6 de 13), però ERC, Junts i el PSC, van sumar amb una moció que va fer alcaldessa Àdria Mazcuñán (ERC) el 17 de juny del 2020.

A partir d’aquí, les mocions serien la tònica dominant dels canvis. El 5 de desembre d’aquell any, a Piera es produïa un canvi de socis, i Junts, de Josep Llopart, que havia donat suport al republicà Jordi Madrid, ara es convertia en alcalde amb el suport del PSC i Ara és Demà. A la Nou de Berguedà (on hi ha llistes obertes), aquell mateix mes, els quatre regidors de Som Poble feien fora la seva cap de files, Mercè Fentes i assumia l’alcaldia Josep Maria Peixó. L’última moció ha estat a Òdena, on el maig passat, el socialista Francisco Guisado ha pres l’alcaldia a la republicana Maria Sayavera, amb el suport del regidor d’Òdena a Fons, que fins aleshores havia fet costat a ERC.

Tanmateix, abans, encara hi va haver dos altres canvis sense moció. El juliol del 2021 Albert Solé (ERC), agafava el relleu de Pere Vilaginés (AEI), fruit d’un pacte a Odèn. I l’abril passat, una crisi interna per les obres en un terreny suposadament no urbanitzable per part d’un regidor d’Endavant Cerdanya a Bellver, portava a la dimissió del seu pare, Xavier Porta, com a alcalde. El 17 de maig assumia el relleu Laia Serra (també d’Endavant Cerdanya).

Fora dels ajuntaments, també hi ha hagut canvis de tornes pactades entre ERC i Junts als consells comarcals de l’Alt Urgell i la Cerdanya, i al del Bages, s’ha fet un canvi entre presidents d’ERC per la renúncia d’Estefania Torrente.