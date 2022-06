Fonollosa implantarà a final d’aquest mes el model de contenidors tancats

L’Ajuntament de Fonollosa aplicarà, a partir del proper 28 de juny, el nou model de contenidors tancats. D’aquesta manera, el municipi se sumarà a les poblacions de Rajadell, Balsareny, Sant Fruitós, Sallent i el Pont de Vilomara que també l’han implantat. El nou sistema farà, segons expliquen des de l’Ajuntament, que les famílies del poble separin correctament les diferents fraccions i permetrà que augmenti l’índex de recollida selectiva municipal.

Els contenidors d’orgànica i de resta estaran tancats i s’hauran d’obrir amb una targeta personalitzada que tindrà cada llar del municipi. El contenidor d’orgànica es podrà fer servir i es podrà obrir amb la targeta personalitzada en tot moment, mentre que el de la resta, on s’hi llancen els residus que ja no es poden reciclar i que van a parar a l’abocador, només es podrà obrir un dia concret cada setmana amb la targeta personalitzada.

El nou model de recollida no afecta el reciclatge d’envasos, paper i vidre, que continuaran sent de lliure accés com fins ara. L’objectiu principal d’aquests canvis que permetran la identificació de cadascun dels usuaris és, segons el consistori, canviar els hàbits i aconseguir un millor reciclatge. «Les famílies s’acostumaran a reciclar millor a casa, a dipositar cada residu al contenidor que toca i, per tant, una part molt important d’aquests residus que abans acabaven a l’abocador ara es podran reciclar, valoritzar i convertir-los ens nous materials», apunten fonts municipals.

Un equip d’informadors ambientals farà seguiment de les incidències que puguin sorgir amb la finalitat d’ajudar a la ciutadania en tots els seus dubtes, per gestionar pèrdues o demandes de targetes i també per detectar si les aportacions als contenidors s’estan fent correctament. En cas que es detecti que algun contenidor s’utilitza reiteradament per dipositar-hi residus que no hi han d’anar, el servei de control i inspecció en farà seguiment per identificar i informar les persones o famílies que en facin mal ús.

El model de contenidors tancats és una iniciativa del Consorci del Bages per a la gestió de residus que ja s’ha consolidat i ha obtingut bons resultat en altres municipis de la comarca com Rajadell, Balsareny i Sant Fruitós de Bages i que acaben d’implantar també Sallent i el Pont. L’Ajuntament de Fonollosa assegura que ha decidit apostar per aquest model perquè les dades dels municipis que ja l’han implantat són molt positives i han augmentat el seu índex de recollida selectiva fins al 75%.