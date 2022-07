«Hi havia tallafocs però l’incendi s’ho va menjar tot»

L’incendi forestal que va començar diumenge al Pont de Vilomara ha arribat a afectar també la urbanització de les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages. L’alcaldessa del municipi, Àdria Mazcuñan, va explicar ahir a la tarda a Regió7 el patiment dels veïns evacuats a causa del foc així com la virulència de l’incendi i com va ser l’afectació del seu municipi

Quina és la situació de l’incendi actualment [entrevista realitzada ahir a les 6 de la tarda]?

L’última informació que tenim és que els Bombers estan fent una avaluació de l’estat de les parcel·les de les Brucardes afectades per l’incendi, però ens han dit que la situació està controlada. Ara a la tarda, però, s’ha anat girant vent i amb la calor que fa esperem que no hi hagi cap revifada de l’incendi. Però d’entrada ens han assegurat que està controlat.

Com estan els veïns que s’han vist afectats per l’incendi?

Imagina’t que et diuen que has de marxar de casa perquè s’acosta un incendi i quan marxes no saps si la teva casa està cremada o esta bé. Tots estan nerviosos i angoixats. Nosaltres els demanem tranquil·litat, seny i sentit comú perquè no pugin a la urbanització. Entenem la seva voluntat de pujar però és la manera que els serveis d’extinció puguin treballar amb normalitat i amb les millors condicions possibles. La gent ja estava nerviosa i atabalada però quan han vist més columnes de fum amb el foc de prop de l’abocador del Pont de Vilomara encara hi ha hagut més nervis.

La pitjor pèrdua imagino que és la dels habitatges dels veïns afectats.

Clar. Però no només és això sinó que també hi ha la por de que el foc pugui tornar a arribar a les cases.

Quan va ser l’últim incendi que va patir Sant Fruitós?

En vam tenir un d’important l’any 2017, just abans de la revetlla de Sant Joan que va afectar a la zona propera a la urbanització de la Rosaleda i a Nat’s.

Us ha recordat a aquell foc l’incendi que us està afectant ara?

Jo diria que és diferent tant per la magnitud com per la proximitat a les cases que ha tingut aquest incendi. Però cada foc fa patir moltíssim i tots són complicats de gestionar.

Hi ha hagut dos incendis bastant propers amb hores de diferència. Teniu alguna informació sobre quin pot ser l’origen dels focs?

L’origen va ser al Pont de Vilomara i nosaltres no podem determinar ni podem dir gairebé res. A qui pertoqui investigar-ho ja faran la seva feina.

Alguns veïns afectats han criticat que no hi havia tallafocs a les urbanitzacions per manca de manteniment. Ha estat així a les Brucardes?

Hi havia tallafocs però l’incendi s’ho va menjar tot de seguida. De la manera que ens va arribar, els tallafocs que hi havia no van servir de res perquè la virulència del foc s’ho va menjar tot.