Una situació excepcional per l’onada de calor als dos extrems del sud d’Europa

El director de la Pau Costa Foundation, Jordi Vendrell, assenyala que l’excepcionalitat de la situació actual és que l’onada de calor i els incendis estan afectant de forma simultània una gran part del sud d’Europa amb nombrosos incendis a diferents comunitats d’Espanya, Portugal, Grècia, Croàcia, Itàlia i Albània entre d’altres, a més d’altres països situats cap al centre, com França o fins i tot el Regne Unit, on s’estan batent rècords històrics de temperatures màximes, i molt més allunyat de l’arc mediterrani.

En aquest sentit assenyala que l’habitual era que hi hagués una onada de calor a la zona de la Península Ibèrica o a l’est del Mediterrani, cap a Grècia, però no la situació d’aquests dies que és de simultaneïtat als dos llocs i que a més també afecta part del centre d’Europa. També destaca que al centre del continent no estan acostumats a tenir incendis que afectin milers d’hectàrees, com està passant en aquests moments a França.

Aquesta simultaneïtat en tants països, diu Vendrell, també dificulta que hi pugui haver suport internacional entre països a l’hora de cedir mitjans per extingir el focs.