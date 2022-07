El foc del Pont supera tota l’àrea cremada al Bages dels últims 11 anys

Les 1.750 hectàrees cremades per l’incendi del Pont de Vilomara superen la suma de la superfície que han cremat tots els incendis que hi va haver al Bages entre el 2011, quan comença la sèrie històrica, i el 2021. En aquests 11 anys, la superfície total afectada pel foc a la comarca, segons dades del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, és de 1.532,44 hectàrees, incloent zones forestals arbrades, no arbrades i també superfícies no forestals, com poden ser camps de conreu o espais urbanitzats. En total s’han produït 246 incendis.

Les dades del foc que es va iniciar el passat 17 de juliol també superen les de tot l’any 2015. Aquell any hi va haver l’incendi d’Òdena, que malgrat iniciar-se en aquesta població de l’Anoia, es va estendre ràpidament i bona part de la superfície cremada va ser al Bages. Fins el passat 17 de juliol era el foc que havia cremat més hectàrees a la comarca, com a mínim des de l’any 2011. El foc d’Òdena va cremar un total de 1.295 hectàrees, entre l’Anoia i el Bages.

En el cas del Solsonès, en aquests primers set mesos de l’any també s’han cremat més hectàrees que la suma de la dècada precedent. Els diferents incendis, en aquest cas provocats per llamps que van caure durant una tempesta seca del 15 de juny a la tarda, han enfilat el balanç provisional d’hectàrees cremades durant aquest 2022 fins a les 394,23. En concret hi va haver quatre incendis simultanis a Castellar de la Ribera, que van afectar 347,39 hectàrees i el de Lladurs que en va cremar 44,9. Aquests incendis van coincidir temporalment amb els d’Artesa de Segre, a la Noguera, que va cremar 2683,31 hectàrees i el de Corbera d’Ebre, que va arrasar una superfície de 397,33 hectàrees. En els 11 anys anteriors, del 2011 al 2021, al Solsonès hi va haver un total de 45 incendis que va cremar 303,73 hectàrees.

El Bages i el Solsonès són les dues úniques comarques de l’àmbit de Regió7 on aquest any s’ha cremat més superfície que tota la afectada per incendis en la darrera dècada. Tot i això, la comarca més castigada pels incendis entre el 2011 i el 2021 és l’Anoia, on s’han cremat 3.288,25 hectàrees.

Al conjunt de les comarques de l’àmbit d’aquest diari, sense incloure el Baix Llobregat Nord, aquest també serà el pitjor any pel que fa a incendis forestals. En set mesos s’han cremat un total de 2.343,87 hectàrees, i durant l’última dècada en cap any complet se n’havien cremat tantes. Aquesta xifra, a més, equival al 43% de tota l’àrea que s’ha cremat a la zona entre els anys 2011 i 2021.