La costa, el destí preferit dels alcaldes de la regió central

De Nova York a Venècia, passant per les Dolomites i, sobretot, la Costa Brava. Els alcaldes de les comarques centrals han passat majoritàriament les vacances a Catalunya. I més en concret a la platja. Però també n’hi ha que han aprofitat l’ocasió per fer viatges que tenien pendents i que havien hagut d’ajornar a causa de la pandèmia. Expliquen que és difícil desconnectar.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha fet vacances la primera quinzena d’agost «per descansar i agafar energies per encarar el nou curs». Ha estat a Calella de Palafrugell i «també vaig ser un parell de dies a Ceret, a la Catalunya nord, per veure Toni Comín, amb qui ens uneix una gran amistat i fa 4 anys i 9 mesos que viu un exili injust». Abans de l’estiu va fer una escapada de tres dies a la muntanya per recórrer la Porta de Cel, una ruta circular pel Pirineu de 65 quilòmetres.

Entre els qui han optat per gaudir de l’estiu a Catalunya hi ha l’alcalde de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez. Va passar la primera quinzena d’agost a la Costa Brava «amb una colla d’amics del poble i la meva companya». Hernàndez afirma que la costa és «el més bonic que hi ha a Catalunya, i visitant-la fem territori». Tot i això, explica que no va pròpiament a la platja, ja que «normalment, solem agafar cases de turisme rural que estiguin a prop dels llocs on ens agrada anar, ja sigui la platja o alguns dels pobles interiors que visitem anualment».

Ferran Estruch, alcalde de Cardona, també va optar per la costa catalana. Confessa que té una especial predilecció per l’Empordà. Ha passat uns dies d’agost a Cadaqués, on hi va cada any, i a Casavells, un poblet prop de Corçà. «Fa anys que em quedo al país i sempre trio llocs de mar per a passar els mesos de calor». També es va escapar a Alacant. Afirma que desconnectar del tot «és difícil sent alcalde», però «fa uns anys que sóc al càrrec, aconsegueixo fer-ho més».

De Santpedor a Getaria

L’alcalde de Santpedor, Xavier Codina, va triar el País Basc per passar-hi uns dies. Es va estar a Getaria. El nord és un dels seus destins preferits, diu. «S’hi està molt bé, hi ha molt bona gent i s’hi menja molt bé». «Vaig desconnectar només el que em van deixar, perquè seguia estant online per si sorgia res».

Oriol Ribalta, alcalde de Sallent, ha passat uns dies a Porto, ja que «tenia moltes ganes de visitar la ciutat i fer una mica de turisme a Portugal». També té previst viatjar a Mallorca, on passarà una setmana. Per Ribalta és «un lloc de referència. Hi he anat diverses vegades». Comenta que és difícil aïllar-se de la feina. «Sempre hi ha aquella trucada, aquella consulta o els whatsapps. Com a màxim, desconnectes físicament, ja que pots estar en un entorn diferent, encara que tinguis coses que et ballen pel cap».

Hi ha alcaldes que han triat destins més llunyans. Jordi Solernou, de Sant Joan de Vilatorrada, ha passat una setmana a Venècia i el nord d’Itàlia. Poder desconnectar ha sigut una novetat per ell. Segons diu, «és el primer any que ho aconsegueixo, mai no havia sigut capaç de descansar tant».

Georgina Mercadal, alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, ha creuat l’Atlàntic per a visitar, per primer cop, Nova York. «Era un viatge que teníem pendent des de fa molt de temps», assegura. La pandèmia li ho havia impedit fins ara. Aquest any li va sorgir la possibilitat de fer-ho el passa juliol.

No es va aïllar de la feina, «en absolut», l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages. Àdria Mazcuñan es va arribar a plantejar cancel·lar l’estada que havia planificat a les Dolomites, Itàlia, a causa de l’incendi que va castigar la població el juliol passat. «Vaig marxar amb el cor encongit i patint pels problemes que podien sorgir». Mazcuñan, molt vinculada al món de l’escoltisme ja va ser l’any passat a les Dolomites. «Tenia ganes de tornar-hi per a fer noves rutes de muntanya i descobrir nous paisatges».

L’alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, ha ajorna les seves vacances a causa, precisamernt, del foc del Bages. Tenia previst començar-les l’1 d’agost, però «se m’ha girat molta feina. Ara mateix no sé si en podré fer».

L’alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, va poder desconnectar l’última setmana de juny a un càmping de la Costa Brava. «Des que tenim els nens petits intentem anar cada estiu a un càmping per desconnectar i tenir tranquil·litat», explica. Per altra banda, a la seva feina ha tingut dues setmanes de vacances a l’agost que les ha dedicat a la festa major de la població.

Antoni Márquez, alcalde d’Olius, encara no n’ha fet. Les començarà el 5 de setembre. Té previst visitar Andalusia, d’on ell és originari i on hi té família. A més d’anar a un casament, aprofitarà per fer una ruta per Sevilla, la zona d’Aracena i la Sierra Norte. «Ho visitem sovint i ho conec bastant bé perquè sóc d’allà i hi tinc família”, comenta Márquez.

Primeres vacances d’alcaldessa

L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, va fer un viatge a Itàlia a mitjans de juliol en el seu primer estiu com a alcaldessa. «Cada any procurem fer una setmaneta de viatge i intentar veure altres països» explica. L’any passat es va quedar sense vacances perquè va rellevar l’exalcalde David Rodríguez. Tot i això, Gisbert afirma que alguns caps de setmana que té lliures fa escapades a la costa catalana.

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha fet unes vacances curtes aquest estiu. Només una sortida de 3 dies a la Costa Brava. Aprofita l’estiu per fer sortides amb bici pel Berguedà algunes tardes. Les vacances més llargues les va fer entorn de Setmana Santa.

Tampoc ha fet unes vacances llargues l’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba. La primera setmana d’agost va fer un viatge al Pirineu francès per fer excursions. És més de muntanya que de platja, diu.

Per la seva banda, l’alcalde de Gironella, David Font, s’ha estat a Calella de Palafrugell, igual que l’any passat. «Té molt encant, bones rutes per fer camins de ronda i també una bona oferta gastronòmica i cultural. I ens permet fer trobades amb amics i compartir sobretaules».