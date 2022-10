Castellbell reuneix més de cent persones als 130 anys de l’antic cremallera

Castellbell i el Vilar va commemorar aquest diumenge els 130 anys de la inauguració de l’antic cremallera de Montserrat, que en aquell moment unia el municipi amb Monistrol i el santuari. L’acte, que va reunir unes 120 persones, va comptar amb un recorregut per l’antic traçat, una exposició fotogràfica des dels inicis fins a la clausura, el 1957, i un vermut.

La jornada, organitzada per l’Associació Amics Església de la Bauma va començar a la plaça de l’Església amb la benvinguda a tots els assistents per part del president de l’entitat, Francesc Devant, entre els quals hi havia l’alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia, l’alcalde de Monistrol, Joan Miguel, el responsable d’Explotació Cremallera de Montserrat, Ferran Gallego, i el president de l’Associació Amics del Cremallera de Montserrat, David Blasco, que va ser l’encarregat de guiar el recorregut per l’antic traçat.