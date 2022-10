La pujada de preus deixa deserta la licitació de la residència de Sallent

La licitació per a la construcció de la nova residència de Sallent a la zona de l’antiga Fàbrica Vella, que es preveia començar a construir a final d’any, ha quedat deserta perquè cap empresa s’ha presentat al concurs. Tot i l’interès de nombroses constructores per fer-se càrrec de les obres, el pressupost assignat per a la construcció, que puja a 7 milions d’euros, es va calcular el 2019 i ha quedat desfasat amb relació als preus actuals i l’augment del cost de les matèries primeres. L’oposició, Junts i Fem Poble, recorda que ja va advertir d’aquesta possibilitat quan es va aprovar el plec de clàusules, el juliol passat.

L’equip de govern d’ERC a l’Ajuntament de Sallent confiava que, tot i l’increment de costos, el pressupost tingués el marge suficient perquè la licitació de les obres de l’esperada nova residència de Sallent prosperés, com si que ha passat amb la resta d’obres que han tirat endavant en aquesta legislatura. Finalment, però, un cop acabat el termini per presentar propostes, la licitació ha quedat deserta.

Segons el regidor d’Urbanisme i Obres Públiques, Miquel Estruch, «preveient que podíem tenir aquest problema ja ens vam anticipar i vam demanar uns pressupostos actualitzats» i el consistori preveu tenir el nou càlcul a principi de la setmana que ve perquè «en el ple del mes de novembre puguem tornar a aprovar la licitació per tirar endavant el projecte». Per això, el regidor assegura que el procés «serà molt ràpid» i ho considera «un petit entrebanc».

Per la seva banda, els grups de l’oposició, Junts per Sallent i Fem Poble, que en el ple on es va aprovar l’expedient de contractació per licitar les obres de la residència ja van advertir que això podia passar, lamenten que no es tingués en compte la seva opinió i que això suposi un nou retard en la construcció de la residència.

El portaveu de Fem Poble, Guillem Cabra, ha recordat que, tot i el consens en tot el procés per a la construcció de la residència, «nosaltres ens vam abstenir en aquest plec perquè es basava en uns preus calculats el 2019, que no tenen res a veure amb els actuals de mercat i ja vam avisar que el procés podia quedar aturat». En aquest sentit, considera que «és un fracàs en la gestió d’aquest equip de govern». Segons Cabra, això demostra que «en el moment que aquest govern ha volgut tirar pel dret sense escoltar l’oposició el procés ha acabat fracassant» i lamenta que «l’actitud autoritària que comporta la majoria absoluta acabi tenint conseqüències negatives en la població». Fem Poble alerta també de les conseqüències a nivell temporal perquè «si ja s’hagués licitat, abans de final d’any hauríem pogut començar a construir», però amb el retard «qui ho patirà és el poble perquè hi ha una necessitat urgent de tenir una nova residència».

En la mateixa línia, el portaveu de Junts per Sallent, David Saldoni, ha destacat «l’actitud constructiva de l’oposició» en el procés de la residència i, en aquest sentit, explica que «vàrem intentar ajudar per millorar el plec de clàusules i, en tot moment, vam dir que havíem de fer una actualització dels preus perquè era obvi que no hi podia haver licitadors amb uns preus del 2019. No es va voler fer i ara l’evidència diu que s’ha de fer». Ara, creu que cal que «anem per feina per preparar aquesta actualització i tornar a licitar el més ràpid possible» perquè «s’evidencia que el camí per construir la residència té un retard de 3 anys i mig i això també és culpa de no escoltar i no fer cas a Junts, que teníem molt clar i molt traçat el camí per tirar-la endavant».

La nova residència, que estarà situada a la zona de l’antiga Fàbrica Vella i tindrà capacitat per acollir 90 persones, constarà de quatre plantes i una de soterrada: tres acolliran les habitacions destinades als usuaris i usuàries, i a la planta baixa s’hi ubicarà el centre de dia i la zona per al personal laboral.