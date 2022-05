«El nostre problema ha estat que no hem creat dubtes en l’atac del Tenerife»

Decepció en els rostres de Pedro Martínez i Chima Moneke en la roda de premsa de després del partit. Tant l’MVP de la competició com l’entrenador del Baxi Manresa van coincidir en què el Tenerife havia sigut superior a l’equip manresà i que s’havia merescut la victòria.

Pedro Martínez va destacar sobretot els problemes en la defensa del seu conjunt. «El nostre problema era que no creàvem dubtes en l’atac del Tenerife. Intentàvem ser agressius però ells han trobat la manera d’encertar a prop de la cistella. A la segona part hem intentat canviar la defensa i ser més conservadors, però el Tenerife movia la pilota on tocava, ha fet grans tirs i finalment han guanyat perquè han jugat millor», va explicar l’entrenador.

Martínez també va destacar el tercer quart com a punt d’inflexió del partit: «Ens ha faltat una mica d’energia. Hem intentat ajustar la defensa però no ha anat bé. Ells han tirat molt bé de 3 i aquí és quan s’ha trencat el partit. Hem intentat tornar amb bona mentalitat i amb molta lluita però no ha sigut possible».

El tècnic es va mostrar decebut per la derrota però orgullós de l’equip i de la seva temporada. «La temporada continuarà sent històrica perquè no pot dependre de guanyar o perdre un partit, però ens hagués agradat guanyar el títol», va apuntar Martínez.

Moneke, per la seva banda, també va elogiar el paper de l’afició manresana. «Tenim la millor afició d’Europa. Avui ha sigut increïble malgrat la derrota. Em fa ràbia no haver pogut veure com hauria sigut si haguéssim guanyat», va lamentar.