El Baxi es presenta havent recuperat els 3.000 abonats d’abans de la pandèmia

«Les últimes setmanes han estat frenètiques, trepidants. El director esportiu de l’entitat, Xevi Pujol, i el gerent, Carles Sixto, han treballat en cos i ànima per configurar el nou equip i, al final del procés, han aconseguit bastir una plantilla molt competitiva». Jordi Serracanta, president executiu del Bàsquet Manresa SAE va descriure amb aquesta frase la concepció del projecte esportiu del Baxi Manresa per a la temporada 2022-23, és a dir, per a l’exercici en què l’equip dirigit per Pedro Martínez afronta el repte de ratificar el nivell competitiu que va mostrar el curs passat, ja siguin els resultats millors o menys engrescadors que l’anterior temporada.

No endebades, els aficionats del Baxi Manresa estan evidenciant la seva confiança en la capacitat de l’entitat per reconstruir l’equip i per tornar-los a fer fruir del bàsquet de la manera més compromesa possible: abonant-se. Ahir, Jordi Serracanta va revelar que «a hores d’ara, ja tenim 600 nous abonats i un 90% dels antics han renovat el seu abonament». Si tenim en compte que el club va finalitzar l’exercici passat amb 2.850 abonats, podem concloure que, a meitats d’agost, el Baxi Manresa ja supera la xifra dels 3.000 i que assolir l’objectiu de la campanya «La força de la nostra gent» de recuperar els més de 3.500 que tenia el club la tardor del 2019, quan es va iniciar la temporada interrompuda per la pandèmia, és una empresa factible. Per tant, qui vulgui tenir un bon seient al Nou Congost, no es pot esperar als dies previs a l’inici de la propera Lliga Endesa.

Pel que fa a la construcció del nou equip, Xevi Pujol i Pedro Martínez han optat, aquest estiu, per configurar una plantilla més àmplia de l’habitual, integrada per 13 jugadors. El tècnic barceloní va argumentar aquesta determinació. «Les darreres temporades hem pogut constatar que cada curs es presenten dificultats inesperades en forma de lesions. Hem volgut ser previsors i crec que hem pres la decisió més encertada». «És una situació nova a la qual s’hauran d’adaptar els basquetbolistes», va reflexionar.

Tot i les baixes dels grans artífexs d’unes prestacions que van superar totes les expectatives (Sylvain Francisco, Joe Thomasson, Chima Moneke i Ismaël Bako), a més de les de Luke Maye i Yankuba Sima, el Baxi Manresa ha retingut set dels jugadors que van protagonitzar la classificació per a la final de la Champions Basketball League (CBL) i per als play-off pel títol: els bases Dani Pérez i Dani Garcia; l’escorta Brancou Badio; els ales Guillem Jou, Juampi Vaulet i Elias Valtonen, i l’ala-pivot Marcis Steinbergs.

El base o escorta nord-americà Jerrick Harding (24 anys i 1,85 m) i l’escorta italià Giordano Bortolani (21 anys i 1,93 m) s’incorporen per esdevenir dues de les referències anotadores del Baxi Manresa. L’ala-pivot hispanodominicà Tyson Pérez (2,02 m i 26 anys) ha d’aportar versatilitat al joc interior de l’equip de Pedro Martínez. Pel que fa als pivots, el nord-americà Marcus Lee (27 anys i 2,08 m) ha d’agafar el relleu com a finalitzador d’Ismaël Bako i el seu compatriota Justin Hamilton (32 anys i 2,13 m), el seu talent i visió de joc. La missió del jugador amb passaport de Sierra Leone Babatunde Olumuyiwa (30 anys i 2,03 m) ha de ser marcar el grau d’intensitat defensiva del Baxi Manresa amb la seva energia i capacitat d’intimidació.

Pedro Martínez va admetre que li hauria agradat poder retenir algun jugador més de la temporada passada i va ser molt explícit a l’hora de respondre si l’hauria complagut que Yankuba Sima apostés per continuar a l’equip «Sí». «A tots ens hauria agradat continuar comptant amb el 90% dels jugadors que teníem el curs anteriors, però els basquetbolistes prenen les seves pròpies decisions professionals. Per tant, a hores d’ara, l’únic jugador que trobo a faltar és Rafa Martínez», va assenyalar. El tècnic barceloní va lamentar que «aquesta pretemporada, no podrem treballar en cap moment amb els tretze jugadors de la plantilla pels compromisos d’alguns basquetbolistes amb les seves seleccions. És una dificultat afegida al procés de coneixement i adaptació que s’ha de fer per construir l’equip». Per últim, Pedro Martínez va exposar que «a l’estiu, tots els equips són bons. Després, la competició posa cadascú al seu lloc. El nostre objectiu com com a grup és millorar dia rere dia per fer un bon bàsquet. Per exemple, hem de perdre menys pilotes que el curs passat. Si ens esforcem en els entrenaments, competirem i guanyarem».

«Si lluites, pots vèncer. Si no lluites, ja estàs vençut». Aquest lema, extret d’un graffiti d’una paret de l’institut on estudia la filla d’Enric Torres, president de Mútua Intercomarcal, va servir a l’amfitrió i exdirigent del Bàsquet Manresa SAE per exemplificar l’actitud que han de tenir els jugadors d’una entitat que «transcendeix el món del bàsquet», just quan la capital del Bages albira a l’horitzó el centenari de l’arribada d’aquest esport a la ciutat.