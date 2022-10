El Baxi fa un pas gairebé decisiu per acabar primer del seu grup (78-97)

El Baxi Manresa ha fet un pas molt important per ser primer de grup al final de la primera fase de la Lliga de Campions. Els manresans han vençut el Benfica per 78-97 en un duel descontrolat a la primera part, amb gran encert en els triples dels catalans, i amb molta duresa en la segona, que ha acabat, fins i tot, amb la desqualificació per agressió del pivot Carter. El Baxi serà primer i entrarà directament a la segona fase de grups si derrota el mateix rival el 22 de novembre al Congost. Les estadístiques del partit les podeu trobar AQUÍ.

Pedro Martínez ha sortit amb un equip físic, amb Harding a la banqueta com a base suplent de Dani Pérez, per la baixa de Dani García, i amb Valtonen de dos. El primer quart ha estat un caos per les dues bandes del qual ha sortit més beneficiat el conjunt portuguès. Tot i que Lee ha trobat tres bàsquets seguits en continuacions, ha comès dues faltes consecutives que l'han dut a la banqueta perquè no hi havia manera de controlar Carter a la pintura. A més, el Baxi perdia pilotes en primera línia amb facilitat, un fet que ha augmentat amb Harding de director de joc, i Pedro Martínez ha hagut d'aturar el partit amb un 18-12 després d'un triple de Broussard.

Les coses han canviat amb l'entrada de Brancou i, després, amb el debut de Waczynski. El senegalès ha tret una falta i ha anotat dos tirs lliures i el polonès ha anotat un triple en el seu primer tir. A més, el Benfica s'ha encallat en atac i una esmaixada de Tyson Pérez i un triple de Harding contra la zona lusitana han suposat que es capgirés el resultat (20-22). El tècnic portuguès ha demanat temps, però el ritme d'anotació ha seguit igual, amb un altre triple de Waczynski i, sobretot, amb un triple de Badio des del seu camp espectacular que ha permès anar al primer descans amb 26-32.

Exhibició de Badio i Vaulet

El segon quart ha vist una arrencada fulgurant de Jerrick Harding, amb dos triples seguits i tres tirs lliures, dos de fallats, per una falta rebuda. El Baxi s'ha escapat fins al 28-38 i el 30-39. El problema en defensa era en l'aparellament entre Almeida, molt ràpid, i Sagnia, amb problemes, tot i un triple d'un gran Badio que donava aire i un tap amb contraatac de Vaulet (37-48). Amb un equip petit, el Baxi es tancava bé i intentava controlar el rebot per córrer. D'aquí n'ha tret petroli l'ala argentí, que ha fet bàsquets i ha tret faltes per donar un màxim avantatge de dotze punts (45-58) amb una altíssima anotació. Lamentablement, el Baxi no ha encertat els últims atacs, inclosa una safata cantada de Dani Pérez, i els bàsquets de Broussard i Douglas han deixat el 49-58 al descans, amb 9 de 14 en triples per als catalans.

Tot l'encert del quart anterior s'ha perdut a l'inici del tercer, amb quatre triples seguits dels manresans. El cinquè, ha estat un triple de Vaulet i, tot i les continuades faltes de la defensa portuguesa, el Baxi controlava els punts del seu rival. Enmig del garbuix, Vaulet, novament, tancava una contra i donava un altre màxim avantatge (51-65), ampliat pel cinquè triple de l'altre protagonista del partit, Brancou Badio (54-68). El Benfica estava totalment perdut en atac, amb 8 punts anotats en sis minuts i mig i, a més, li indicaven una tècnica per protestar una falta a Steinbergs. El partit estava molt decantat amb 57-76, però el Baxi s'ha encallat contra una zona 2-3, Almeida ha anotat quatre punts seguits i quatre més entre Ellisor i una recuperació novament d'Almeida en una pèrdua de Dani Pérez ha deixat el 65-76, massa curt, abans del quart definitiu.

El parcial ha seguit obert (10-0) amb dues errades més de Harding i Dani Pérez i un bàsquet d'Ellisor (67-76). L'ha trencat amb una bona combinació entre pivots de Lee i Vaulet. Per sort, un rebot en defensa i una antiesportiva a Barbosa ha propiciat dos punts fàcils més, tot i que Tyson seguia tou a sota la cistella rival (67-80). El joc ràpid de la primera meitat, gràcies a la permissivitat arbitral, derivava ara en tot un seguit de faltes que aturaven el joc i jugades gens clares per totes dues bandes. El 68-81 s'ha mantingut durant molta estona i quan s'ha mogut, ha estat amb comptagotes. Tot i això, un triple de Douglas ha provocat que els portuguesos es posessin a deu punts (74-84). El Baxi no anotava de cap manera però, per sort, l'anarquia lusitana era la millor aliada. Una passada de Badio amb esmaixada de Lee semblava ser molt important a 2.22 per al final (74-86). A més, una pilota recuperada i la contra cap a Tyson ha significat el 74-88 a 2.05. Els darrers minuts han estat de gestió i el bàsquet average ha passat a ser important. Hi ha ajudat una agressió de Carter a Steinbergs, a qui ha donat un cop de cap, que ha representat una falta desqualificant per al nord-americà. Els únics tres punts de Dani Pérez, amb un triple, han deixat els 19 punts finals.