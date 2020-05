Berga tampoc farà Patum aquest setembre per les restriccions de la Covid-19

Per primer cop en 82 anys Berga no viurà Patum. Ni per Corpus- tal i com ja va aprovar el ple de l'Ascensió diumenge 24 de maig- però tampoc el setembre, una opció que aquest divendres ha descartat l'organisme que vetlla per la festa segons ha pogut saber Regió7 de fonts solvents.



El patronat es troba reunit aquets divendres al vespre però l'equip de govern de la CUP ja ha fet saber als seus membres que no hi haurà Patum a causa de les restriccions imposades per la Covid-19 i seguint les directrius de la Generalitat

Aquest diari ja va avançar el dissabte 23 que les opcions que hi hagués una Patum el novè mes de l'any eren remotes. El darrer cop que no hi va haver Patum a Berga va ser el 1938 a causa de la guerra civil.