L’estrena dels vestits dels gegants serà l’estrella del programa «Patum tot l’any»

Berga ha presentat aquest dimarts una nova edició del programa «Patum tot l’any», el qual té com a objectiu programar actes culturals més enllà dels dies estrictes del corpus i mantenir viu l’esperit patumaire. Aquest any el programa es portarà a terme des d’aquest pròxim dissabte dia quatre de maig fins al dia 25, amb un cartell de cinc propostes relacionades amb el disseny, els treballs manuals, l’artesania i el vestuari de la Patum.

El programa s’estrenarà aquest mateix dissabte amb la presentació de la samarreta oficial de la Patum, una iniciativa estrenada l’any passat. En aquesta edició ha estat el ninotaire berguedà Jaume Capdevila «Kap» l’encarregat de dissenyar-la. Sobre la seva creació, el ninotaire ha apuntat que «la pretensió era fer un dibuix que representi bé La Patum i que connecti amb la gent. Sent conscient d’aquesta responsabilitat, he fet un dibuix senzill, efectiu, maco i divertit, en què tothom es pugui sentir identificat, reconegut o vinculat d’alguna manera. Cada Patum és única i cada persona la viu de forma diferent. Per això, aquesta samarreta és un cant a la diversitat». La presentació de la samarreta es farà a la plaça de Sant Pere, a les dotze del migdia en un acte que també servirà per homenatjar els músics que han tocat a La Patum al llarg de la història i, per primera vegada i de forma inèdita, tocaran juntes la Cobla Ciutat de Berga, la Cobla Pirineu, la Cobla Berga Jove i la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga sota la direcció de Robert Agustina.

El cartell inclou també l’elaboració d’una catifa el cap de setmana de l’onze i dotze de maig. Aquest any l’activitat es farà a l’interior de l’església de Santa Eulàlia i la catifa reproduirà un disseny patumaire creat per a l’ocasió per l’artista berguedana Angelina Vilella. El programa també ha inclòs un taller infantil per elaborar carotes de La Patum, a càrrec de la mateixa Angelina Vilella. El taller es farà el dissabte 18 de maig al Convent de Sant Francesc, a les deu del matí. L’artista ha detallat que serà «una activitat per a infants d’entre tres i deu anys, però no farem una carota de reglament perquè necessitaria uns assecaments, uns volums, etc. Nosaltres la farem plana, però farem un taller divertit i esperem que vingui molta canalla».

Un dels plats forts del programa es farà el dissabte 25 de maig, a les dotze del migdia al claustre del Convent de Sant Francesc: la presentació dels nous vestits dels gegants de La Patum. La presentació dels nous vestits de les dues parelles de gegants anirà a càrrec de Jordi Rafart, dissenyador i modista berguedà; Albert Rumbo, historiador; Daniel Massana, cap de colla dels gegants de La Patum i Ivan Sànchez, alcalde de Berga i regidor de Patum. La presentació es complementarà amb una exposició titulada «Cent anys d’història a través de la mirada dels gegants», la qual oferirà una mostra de la indumentària dels quatre gegants des del 1927 fins a l’any passat. L’exposició es completarà amb altres elements festius més antics com el cosset del gegant vell de 1908; el casquet de la geganta nova de 1891; la beina del punyal de 1891; l’espasa del gegant nou de 1927; o l’espasa del gegant vell, suposadament de 1866.

El programa l’impulsen l’àrea de Patum amb la col·laboració del Museu Comarcal, la Banda de l’Escola Municipal de Música, la Cobla Ciutat de Berga, la Cobla Pirineu, la Cobla Berga Jove, les entitats veïnals del carrer Major, els Quatre Cantons, la plaça Sant Ramon, la plaça de Sant Pere i el Capdamunt de la Vila i la col·laboració de la Federació Catalana de Catifaires i la comparsa dels gegants de La Patum.