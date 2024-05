El concurs Zoom Fotogràfic de la Fira de Sant Isidre de Solsona reconeix els seus guanyadors

El concurs de fotografia Zoom Fotogràfic de la Fira de Sant Isidre va atorgar, aquest dissabte passat a partir de les sis de la tarda al Consell Comarcal del Solsonès, els premis corresponents a la vint-i-sisena edició del certamen. Després d’una intensa deliberació, els membres del jurat van determinar els cinc guanyadors que van presentar fotografies en el marc de les tres categories proposades; la Fira de Sant Isidre, Solsona i el comerç a la ciutat amb la UBIC. També es van escollir dos guanyadors més dels que van presentar-hi col·leccions fotogràfiques.

Dins del tema de la Fira de Sant Isidre, van ser premiats Emma Pañella Montlleó per «Exposició de motos antigues i clàssiques», Helena Navalpotro Buscall per «Esquelles» i Albert Obradors Sellarès per «L’hora del vermut». El guanyador de la categoria de Solsona va ser Aleix Casafont Trench, amb «Escuts i altres pedres esculpides a les façanes» i el de comerç a la ciutat Mireia Ribalta Alboixech, amb «Photocall a l’estand de la UBIC». El premi a la millor col·lecció va ser concedit a Albert Caelles Solé i Kenneth Guerrero va ser premiat per la millor col·lecció infantil.

Els guanyadors del Zoom de la Fira, certamen organitzat per Foto Resol amb la col·laboració de la UBIC Solsona i del Consell Comarcal del Solsonès, van rebre premis en metàl·lic aportats pel Consell Comarcal. Per als guanyadors de cada categoria, el premi va ser de 60 euros i, per als guanyadors de les millors col·leccions, va ser de 100 euros. Pel que fa al guanyador de la temàtica relacionada amb la UBIC, el premi va consistir en un val de compra als establiments associats per un valor de 100 euros, per gentilesa de la mateixa UBIC.

L’acte de lliurament de premis va tenir lloc el dia 18 de maig a les sis de la tarda al pati gòtic del Consell Comarcal del Solsonès.