El govern espanyol retira l'ambaixadora a Buenos Aires: "Es quedarà definitivament a Madrid"

El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat aquest dimarts que el seu executiu ha acordat retirar permanentment l'ambaixadora d'Espanya a Buenos Aires, María Jesús Alonso, que ja havia estat cridada a consultes fruit dels atacs del president argentí, Javier Milei, al president espanyol. Segons Albares, l'ambaixadora "es quedarà definitivament a Madrid, i Argentina es quedarà sense ambaixadora". El ministre ha afirmat que el seu executiu "es manté vigilant" perquè la situació respecte a Argentina "no ha canviat". Les institucions espanyoles, ha dit, "no fan política amb tuits ni participen en cap xou", i "la col·laboració sempre és més poderosa que la confrontació".

És la resposta que l'Estat dona a Milei un cop ha expirat el termini que l'executiu havia donat al president argentí per retirar les paraules sobre la dona de Sánchez, Begoña Gómez.

Albares ha apuntat que la retirada de l'ambaixadora suposa que d'ara endavant "no hi haurà una ambaixadora d'Espanya a Buenos Aires i l'ambaixada continuarà a nivell d'un encarregat de negocis".La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, també ha retret a Milei les seves manifestacions en una entrevista aquesta nit sobre el fet que Sánchez s'ha amagat "sota les faldilles de dones" del govern espanyol en un gest de "covardia".

Alegría li ha recordat que "al segle XXI la política no és una qüestió de faldilles o pantalons, sinó de respecte, i el fet que les dones tinguem veu i autonomia, no és covardia, sinó igualtat".

"No és casualitat que un govern feminista d'un país feminista com és Espanya rebi desqualificacions i atacs de la internacional ultradretana", ha dit, i "després d'aquestes declaracions és més necessari que mai el feminisme en política, a les institucions i a les relacions internacionals".

Pel que fa a la possible visita de Milei a l'Estat el 21 de juny per rebre un premi, Albares ha afirmat que el seu executiu estudiarà "quin tipus de visita vol fer Milei a Espanya", tot recordant que aquest cap de setmana l'Estat havia posat a la seva disposició "tots els mitjans" per acollir-lo amb "l'hospitalitat que mereix el càrrec".