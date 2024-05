La setena fira del vi del Bages incorpora l'esport i amplia territori

La fira ViBa celebrarà entre el 25 de maig i el 3 de juny la seva setena edició, en què incorporarà l'esport com un altre dels seus al·licients i ampliarà el territori comarcal on se celebraran activitats. Amb tot, el gruix del programa tindrà lloc entre els dies 31 de maig i de 2 de juny i el pati del Casino de Manresa serà, un any més, l'espai central de la festa del vi bagenc.

Els actes més rellevants de la festa començaran el dia 31, de les 8 del vespre fins a la mitjanit, amb una nova edició de la Nit dels Picapolls, al pati del Casino, en què es podran tastar els vins de la DO Pla de Bages elaborats amb picapoll, la varietat autòctona estandard de la viticultura local. Durant la nit hi actuarà Prima Vera, que presentarà el seu últim treball "Por mis santos ovarios". Les entrades per a la festa, limitades, es poden adquirir a la web de la fira. De moment, ja hi ha un centenar d'inscrits, segons ha explicat el president de la DO, Carles Playà, durant la presentació de l'esdeveniment, aquest matí al Casino.

El dissabte 1 de juny i el diumenge 2, al mateix indret s'aplegaran setze cellers de la DO, que permetran fer un tast dels seus vins. Hi seran Abadal, Celler Cooperatiu d'¡ARtés Artium, Collbaix Celler el Molí, Entrebosc, Exibis, Fargas Fargas, Grau i Grau, Heretat Oller del mas, Les Acàcies, Més que Paraules, Mond Obert, Sanmartí, Sant Miquel d'Oló, Solergibert, Vins Colltor i Caves Gibert. A més, hi seran sis viticultors que elaboren vi en altres cellers. Al pati també s'hi emplaçaran foodtrucks, MengemBages, productors d'oli de la comarca i espectacles en directe per a tots els públics. Hi actuaran els barcelonins Hip Horns Brass Band Collective, la formació suïssa Almar Trio (amb contrabaixista manresana), els catalans afincats als Estats Units Kiw i la compositora valenciana Sandra Montfort,. Durant la fira també actuaran el duet Raïm al Celler Cooperatiu d'Artés, Ölivias a l'Entrebosc de Castellfollit del Boix, i Bob i el Lladre a Les Acàcies d'Avinyó.

Amb tot, la fira comença aquest mateix cap de setmana amb visites guiades i tastos a 13 cellers de la comarca, algun més que en anteriors edicions, i per a les quals ja hi ha dos-cents inscrits. A més, s'han organitzat activitats visites patrimonials (una quinzena en dotze municipis de la comarca) i tastos específics de vins negres a Vins Alsina o de vins de varietats recuperades a la Torre Lluvià, entre d'altres. El dia 3, al fira es clourà amb una jornada professional que reunirà restauradors, sommeliers, botigues especialitzades, influencers, periodistes del ram i serveis turístics i en què se celebrarà una taula rodona sobre "El potencial de l'enogastronomia en la promoció turística".

Córrer i tastar vi

La principal novetat de la fira d'enguany serà, però, la celebració, el diumenge 2 de juny, d'una mitja marató no competitiva (es podrà disputar també caminant: hi ha sis hores per completar l'itinerari) que recorrerà diversos indrets vinícoles de l'entorn de Manresa. Al llarg del trajecte, que arrencarà i acabarà al Congost i passarà per la Torre Santa Caterina, l'Oller del Mas, Fargas Fargas, el bosc del Suanya, el Gorg Blau, la torre Lluvià i el celler Collbaix, es faran quatre avituallaments, en què no només el vi serà protagonista. És una proposta esportivo-enoturística, festiva i lúdica (hi haurà premis per a les millors disfresses), que vol aproximar la cultura del vi a bagencs i forans a través de l'esport, tot aprofitant la capitalitat europea esportiva de Manresa d'enguany.

Alcalde, regidors, president del Consell i representants de Bages Turisme i la DO, amb la samarreta de la cursa / Carles Blaya

La inscripció a la cursa costa 40 euros per persona, i hi ha preus especials per a grups. Als participants se'ls donaran samarretes i altres records de la cursa, a més de la possibilitat de participar als tastos dels avituallaments. De moment ja hi ha un centenar d'inscrits (es poden formular les inscripcions a la web mitjaviba.cat, però també fins al mateix dia de la cursa in situ), i els organitzadors preveuen arribar fins als 300, segons ha avançat el promotor d'esdevniments esportius Toni Bravo, organitzador de la cursa debutant. La cursa, que s'ha batejat com Mitja ViBa, no té precedents a Catalunya, ha dit Bravo, que ha apuntat que s'inspira en la festiva Marató dels Castells del Medoc de la regió francesa de Bordeus, que aplega fins a 40.000 corredors.

"Un punt d'inflexió"

Durant la presentació de la fira, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat que el sector vinícola té un impacte transversal en tots els sectors: en el primari, pel treball a la vinya; el secundari, per l'elaboració vinícola; i el terciari, per la venda i el consum. Un sector, doncs, que té una incidència en diverses indústries del territori: de la gastronomia al turisme i la cultura.

El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, ha insistit que la ViBa pretén "situar el territori en l'enoturisme català" i confia que l'impacte que aporti al territori "s'allargui tot l'any". El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Manresa, Joan Vila, ha insistit que el Bages "té actius impressionants que ens agrada divulgar", i ha destacat l'impacte econòmic del sector al territori.

Per la seva banda, el president de la DO, Carles Playà, ha recordat la mil·lenària tradició del vi d'un territori permanentment "lligat al treball a la vinya". Nani Sala, president de Bages Impuls, ha destacat el fet que enguany, ha dit, "l'Ajuntament de Manresa s'hi ha compromès de ple", una implicació que, ha insistit, Bages Impuls reclamava des de l'inici. Sala apunta que el que es reclamava de l'Ajuntament era "més implicació tècnica", que és el que enguany s'ha aconseguit, fet que marca, al seu parer, "un punt d'inflexió per a la fira, un abans i un després". Sala ha recordat l'origen de la fira en una conversa entre ell mateix i el sommelier i formador de la Joviat Josep Pelegrín fa gairebé una dècada, una iniciativa a la qual s'hi va sumar primer la DO i després l'Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal.

També ha intervingut a la presentació de la fira el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, que ha convidat a participar de la cursa per "conèixer el paisatge" de l'entorn.

La fira ViBa és organitzada per l'Ajuntament de Manresa, conjuntament amb el Consell Comarcal, la DO Pla de Bages i l'associació privada de promoció turística de la comarca Bages Impuls. El pressupost enguany de la festa és d'uns 80.000 euros, 50.000 dels quals els aporta el consistori manresà, que en aquesta edició disposa d'una subvenció extraordinària de la Generalitat per a la promoció cultural.