Santpedor programa activitats pel Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones

L’Ajuntament de Santpedor ha organitzat tres activitats per commemorar el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, que s’escau el 28 de maig. Entorn d’aquesta data, es vol reivindicar i empoderar el col·lectiu i la història de les dones.

La primera activitat serà la ruta de les dones santpedorenques i La Séquia, el diumenge 26 de maig. Una visita guiada d'uns 6,5 km per conèixer el recorregut que feien les dones del poble a principis del segle passat per anar a rentar roba als safaretjos del costat de cal Sequiaire. L’itinerari començarà a les 9 del matí a la plaça Gran U d'Octubre i l’explicació anirà a càrrec de la historiadora Mireia Vila Cortina. No cal inscripció prèvia.

Una segona visita guiada serà a l'espai de cultiu i plantes medicinals Pàmies Vitae, a Balaguer, el dimarts 28 de maig. Una proposta per anar a conèixer el projecte que s’hi desenvolupa, amb sortida a les 9 del matí des de Cal Llovet, dinar de pícnic i tornada a les 5 de la tarda. L'excursió té un cost de 10 euros i cal inscriure's a l'àrea de la Dona, a la planta baixa de l'Ajuntament de Santpedor.

La tercera activitat és el monòleg còmic sobre sexualitat femenina «Ginecòleg? Encara no em toca!», a càrrec de l'actriu Xènia Sellarès González. L'obra es podrà veure el 2 de juny a les 7 de la tarda a l'Auditori Sant Francesc de Santpedor, en un espai per riure i compartir sobre l'experiència que viuen les dones a la consulta mèdica.