El Vadefoodies d'Igualada rememora la ruta del bacallà i reivindica la cuina dels menuts

L’Associació gastronòmica i cultural Vadefoodies, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, celebrarà el proper 8 de juny una nova edició del festival gastronòmic. Aquest any, l’organització ha apostat per dues tendències entorn les quals giraran totes les activitats programades: la pesca salada i la cuina dels menuts. "Són tendències que tornen, o millor dit, que mai desapareixen i que són pròpies de comarques industrials i agrícoles d’interior, com la nostra", han explicat responsables de la trobada. El Vadefoodies arriba a la seva 8a edició.

La cuina de les vísceres, és encara avui dia important a la comarca, però ho va ser sobretot al segle XIX, quan els treballadors de les fàbriques tèxtils i la pagesia feien esmorzars de forquilla amb moltes calories per fer front a les llargues jornades. Els callos, eren i encara són, un plat molt consumit i es troba en "un punt d'unió entre el factor grastronòmic, el gaudi i el descans". Per posar-los en valor i popularitzar-los, Vadefoodies ha organitzat un concurs de callos que ja compta amb la participació de més de vint de restaurants.

Per altra banda, la pesca salada, és molt important a l’Anoia. Al ser una comarca d’interior, antigament el peix que es consumia era el bacallà o les arengades, ja que eren els únics productes del mar que es podien conservar sense refrigerar i el costum s’ha transmès fins avui dia. Així doncs, Vadefoodies ha organitzat una ruta del bacallà per diversos restaurants de la ciutat i tres showcookings.

El concurs de callos

Del 24 de maig al 7 de juny, diversos restaurants i bars de l’Anoia participaran al concurs per reconèixer els millors callos de la comarca. Tothom podrà votar el seu plat preferit a través del perfil d’Instagram de Vadefoodies i el 8 de juny, els restaurants amb més likes, passaran a la fase final, en la que s’escolliran els dos millors callos de l’Anoia. El jurat estarà format per Marc Castells, alcalde d’Igualada; Judith Càlix, directora de la Revista Cuina; Albert Molins, escriptor i periodista de La Vanguardia i Miquel Vila, curtidor igualadí. Hi participen Bar Mirasol, Menjab, El Jardí Restaurant, Restaurant Cal Pantomènia, Bar Ramon, Restaurant Fènix, Bitok, El Cafè de l’Ateneu, Restaurant Cal Ramonet, Restaurant Nou Urbisol, Racó del traginer, Ramon Cuadras Restaurant, Bar Nexus, Sensitiu by Passadís, Bar restaurant Tarragona, Antiga cafeteria Soler, Restaurant Castell de Rubio, Comidas caseras Casa Jorge, Bar Manel i Combinat.

La ruta del bacallà

Els dies 5, 6 i 7 de juny els igualadins podran seguir una ruta del bacallà. Diversos restaurants hi participaran creant una tapa amb el bacallà com a protagonista o incorporant aquest producte al seu menú o carta. Per altra banda, el dia 8 de juny, la Rambla d’Igualada acollirà tres showcookings on s'ensenyarà a cuinar plats amb bacallà.

L’organització ha volgut fer una picada d’ullet a la ruta del bacalao, en referència a l’estil musical dels anys 90, acompanyant les activitats gastronòmiques amb l’actuació d’un DJ que punxarà música techno i màquina.

La Rambla d’Igualada s’omplirà d’estands enogastronòmics i showcookings el 8 de juny

El dissabte començarà fort amb un esmorzar de forquilla i el concurs de callos. Al migdia i al vespre, diversos estands de restaurants i cellers oferiran degustacions i begudes. I a la tarda s’han programat tres showcookings vinculats a la pesca salada. Vadefoodies 2024 acabarà amb el concert de Suburba i amb la música del DJ Marc Serra.

Una edició que, un any més, reivindica la gastronomia com a peça clau de la identitat i la cultura del territori, en un acte festiu i popular per a amants del bon menjar!

El programa del dia 8 de juny s'iniciarà amb un esmorzar de forquilla, amb esqueixada de bacallà i callos de vedella, a 2/4 de 10 del matí, a 15 euros. Tindrà lloc a la Vorera Gastronòmica (al costat del Foment) i les inscripcions e poden fer a vadefoodies@vadefoodies.cat. A les 11, hi haurà el concurs de callus, a les 12 l'inici de la Rambla Gastronòmica.

A latarda, a 2/4 de 7 hi haurà Showcooking a càrrec de Mar Tsovinar: bunyols de bacallà amb espuma de formatge blau. A continuació, a les 7 de la tarda, el showcooking a càrrec de Marta Pitet: “bagnetto verde” amb bacallà esqueixat. I a 2/4 de 8, el showcooking a càrrec de Júlia Caparrós, cuinera del Restaurant Normals i dels Germans Roca: “beurre blanc” i salseta d’espinacs a l’all.

A les 8 del vespre comença la Rambla Gastronòmica i a les 10 de la nit arriba la música, amb el concert de Suburbia i el DJ Marc Serra (màquina i techno).