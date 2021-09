Firhàbitat inicia les seves activitats formatives amb el Seminari de mesures ambientals en bioconstrucció de l’Institut Espanyol de Baubiologie. El curs, dirigit a especialistes i limitat a nou alumnes, té lloc a Berga (a la casa rural Creu de la Pinya) des d’ahir, 13 de setembre i fins el proper dissabte 18 de setembre.

Durant aquesta setmana a la casa rural Creu de la Pinya hi ha nou alumnes (tres d’ells berguedans) cursant un seminari que per primera vegada es realitza en la seva totalitat a Catalunya. Està impartit pels professors Carles Labèrnia i Silvia de Santos, especialistes de l’IEB. Es realitza en dues fases: la que s'està portant a terme ara i que tracta sobre camps, ones i radiacions, i una segona del 14 al 22 de març que versarà sobre contaminants de l’aire i fongs. Els alumnes rebran el títol d’especialistes en mesura ambiental per l’IEB.

Firhàbitat -el certamen organitzat per l'ACEB- a part de ser una fira d’un cap de setmana, proposa un programa d’activitats al llarg del curs –de setembre a juny- que inclou formacions, debats i tallers dirigits als professionals i al públic general. A més, aquesta tardor s’iniciaran accions d’investigació amb centres de recerca sobre l’àmbit de la bioconstrucció i també es convocaran els Premis Firhàbitat, que valoraran els treballs de recerca relacionats amb aquesta temàtica. Serà un certamen dirigit als instituts de la Catalunya Central.

D'altra banda, aquesta setmana, i dins del curs, també s’ha programat una xerrada oberta al públic en general i en clau col·loquial. Serà el proper divendres 17 de setembre a les 8 del vespre a l’Espai Santa Eulàlia de Gironella sota el títol Dormir bé, viure saludable. Com aconseguir un lloc de descans lliure de radiacions a càrrec de Miguel Martínez de Morentin.