Berga acorda amb la Diputació arreglar la carretera als Rasos

L’Ajuntament de Berga ha aprovat per unanimitat dels seus grups municipals un conveni amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellar del Riu per tal de portar a terme un projecte de millora de la carretera dels Rasos de Peguera. L’actuació se centrarà en la millora d’alguns dels revolts i, alhora, en l’obertura de les rases i instal·lació de canonades per fer-hi passar la xarxa de fibra òptica. L’aprovació s’ha portat a terme aquest dijous al vespre en el transcurs d’una sessió del ple municipal.

El regidor responsable de les àrees d’Urbanisme i Queralt del Govern, Aleix Serra, va explicar que el projecte que està sobre la taula afecta terrenys que són dels dos termes municipals i preveu una inversió de més d’un milió d’euros. En aquest sentit, el regidor va considerar que el projecte posa en evidència els diners que es pot gastar la Diputació en arreglar carreteres i els que es poden gastar altres administracions com ara els mateixos ajuntaments. En aquesta línia, Serra va considerar que la carretera als Rasos ja està prou bé, al seu entendre, i va qüestionar que la inversió s’hagi de dedicar a millorar els revolts que seran objecte d’obres i va apuntar que el seu govern potser destinaria els diners a altres vials. En nom de Berga Independent, Lluís Minoves va considerar que el projecte d’obres a la carretera dels Rasos no tan sols servirà per arreglar alguns revolts sinó que també per pujar la xarxa de fibra òptica des de Fumanya fins a Espinalvet, la qual cosa «és molt important». En aquesta línia, Minoves va apuntar que seria interessant que l’Ajuntament aprofités que es fan les rases per passar les canonades per la fibra òptica per aconseguir que quedés també a punt per fer la connexió a Queralt. Minoves va argumentar que «el projecte té un import elevat perquè es fa arribar la fibra a un nucli aïllat; a Berga hem de mirar de quina manera també ens pot beneficiar mirant de portar la fibra també als equipaments que tenim».

Debat sobre habitatge

En el transcurs del ple municipal, l’Ajuntament havia d’aprovar una moció del grup socialista sobre l’ocupació a la ciutat de Berga. El president del PSC, Abel Garcia, va dir just abans d’iniciar-ne el debat que retirava la moció perquè va saber de la disposició del govern abans de la sessió, la qual cosa va valorar positivament perquè obre una porta oberta al diàleg amb el govern de la CUP. Garcia va argumentar que ell volia proposar la moció per parlar de seguretat. En nom de la CUP, l’alcalde va argumentar que agraïa el gest del PSC per mirar d’establir el debat sobre el dret a l’habitatge a Berga alhora que també de la seguretat.

Nou contracte de neteja aturat

Els grups del ple van entrar un punt per urgència per abordar un recurs d’una empresa sobre el servei de neteja viària. El regidor Serra va argumentar que en altres municipis tan sols l’admissió del recurs pot bloquejar el nou contracte. Davant d’aquest «perill», el govern va suggerir desistir de la licitació. Això atura el procés de licitació del nou concurs, però pot evitar que quedi aturat als jutjats tal com ha passat en altres ajuntaments del país.

El grup de Junts va votar a favor a aquest tràmit per «no trobar-nos amb una sorpresa», segons va explicar el seu president Ramon Caballé. Per la seva banda, Abel Garcia també va estar d’acord amb el govern i, abstenint-se, va afirmar que ha pres una determinació «valenta» perquè la prioritat ha de ser la ciutat.

Tan sols començar el ple, en nom del PSC Abel Garcia va alertar que el seu grup no havia rebut tota la informació sobre la gestió econòmica del consistori.

Factures pendents

En aquest debat els grups van debatre l’existència de sis factures pendents dels anys 2022 i 2023. El grup de Govern va entrar les factures a través de reconeixement extrajudicial de crèdit. Algunes de les factures, de contractes menors segons els informes municipals, són per imports al voltant dels 20.000 euros per a empreses de subministrament a l’Ajuntament. Altres són d’imports molt petits. Des de l’oposició van criticar que alguns d’aquests proveïdors cobraran d’aquí a dos anys, tal com va denunciar la regidora Judit Vinyes del Grup Independent. La regidora va lamentar que «aquest equip de govern no té cap mena de control; si no ho sabeu fer millor, millor que plegueu». Garcia va lamentar no tenir informació després d’haver-la demanat fa set mesos sobre una factura de 27.000 euros de l’any 2022 de la residència. El president del grup del PSC va demanar al govern «transparència i diligència». El govern va argumentar que es tracta de sis factures de contractes menors no contemplades inicialment per diversos motius tècnics, però van apuntar que «totes les factures estan controlades i justificades, hem de millorar, però estem fent bé la feina».

Plaça d’arquitecte municipal

En l’apartat de control, el plenari municipal va abordar la situació de la plaça d’arquitecte municipal. En nom de Junts, el regidor Ferran Aymerich va alertar de «mancances» en el procés de selecció del professional. A parer seu, el procés «grinyola» perquè deixa en mans del tribunal la decisió final. Per això, Junts va demanar que el govern desestimi el procés de selecció d’arquitecte municipal per analitzar-ho més i prioritzar la «meritocràcia» a fi efecte que Berga tingui el millor arquitecte possible. L’alcalde es va mostrar disposat a parlar-ne i amb el seu grup van quedar que ho faria amb l’oposició en els pròxims dies.