El Consell estudia tornar al Govern la maquinària per netejar camins

El Consell Comarcal del Berguedà ha proposat a tots els municipis crear una brigada comarcal de manteniment de camins aprofitant que l’òrgan disposa d’un tractor propi cedit per la Generalitat. La proposta és sobre la taula dels alcaldes, que han de fer números i decidir si els surt a compte o no tenint en compte que el vehicle, així com els operaris que el faran anar, hauran de creuar el territori cada vegada que hagin de canviar de municipi. Si finalment els municipis descarten crear la brigada, el Consell estudiarà retornar el vehicle a la Generalitat o vendre’l.

La creació d’aquesta brigada presenta dificultats operatives i econòmiques. En aquest sentit, el president del Consell, Ramon Caballé, ha explicat que «la Generalitat ens va donar un tractor molt potent amb tot de ginys però no ens va donar el finançament de la persona que l’ha de portar. A dia d’avui, la brigada comarcal no tenim els recursos per dedicar-hi un conductor, de manera que hem plantejat als municipis si els interessaria utilitzar aquest servei per cofinançar el manteniment dels camins». Caballé ha apuntat, però, que «el que no volem és engegar un servei que sigui deficitari. Si la Generalitat ens hagués donat el tractor i el conductor seria diferent, però si li hem de posar nosaltres no el podem assumir per pressupost, que és molt ajustat fins que no puguem corregir tot el dèficit de residus. Per això està per veure si tira endavant o no en funció de com ho vegin els alcaldes i alcaldesses».

Així, la creació d’aquesta brigada comarcal es definirà en funció del cost que li suposi a cada consistori en comparació amb el que ja està pagant pel manteniment de les xarxes locals de camins, ja sigui amb les brigades pròpies o a través d’empreses externes. Per tal d’analitzar la situació, el Consell Comarcal ha tramés a cada Ajuntament una enquesta amb els quilòmetres de camins que inclouria en les tasques d’aquesta brigada. En aquesta planificació, l’òrgan comarcal estudiarà els desplaçaments del vehicle d’una punta a l’altra del seu territori. Donades les circumstàncies, si els consistoris refusen finalment crear aquest servei de manteniment de camins i entorns forestals, el Consell estudiarà què fer amb el tractor cedit per la Generalitat. En aquest punt, Ramon Caballé ha emfatitzat que «si no es crea el servei estudiarem la possibilitat que algun municipi adquireixi el tractor o tornar-lo a la Generalitat o vendre’l».

[object Object] Fa un any el Consell Comarcal es va dotar de maquinaria pel manteniment de camins forestals i veïnals que va incloure un tractor equipat amb tir puntal i TDF davantera (133 cv), una pala carregadora MX equipada amb cullera, un remolc amb elevació hidràulica de 5.400 quilos de capacitat, un escampador de sal, una pala de llevaneus, un desbrossador, cadenes de tractor i una furgoneta de 2 places de 130 cv, segons va detallar el mateix òrgan comarcal.

