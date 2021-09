El Consell Comarcal del Berguedà vol regular aparcaments que es trobin a prop de zones boscoses que a la tardor s’omplen de boletaires vinguts d’arreu. El conseller comarcal de Medi Natural, Pep Llamas, ha explicat a Regió7 que es tractarà d’una prova pilot que s’aplicarà en zones concretes durant els caps setmana de més afluència de visitants.

A més, Llamas explica que es delimitarà on es pot aparcar, i la campanya es basarà en «garantir la mobilitat dels usuaris i els vehicles d’emergència». Per vetllar pel compliment de les mesures, el Consell preveu tornar a recorre al servei de guarderia rural que ja ha vigilat l’espai de la Riera de Merlès durant aquest estiu. A hores d’ara, però, encara s’estan acabant d’acordar les actuacions amb els ajuntaments afectats.

L’afluència de boletaires als boscos del Berguedà va ser molt important la passada tardor, i els vorals de les carreteres o de camins a prop de boscos estaven a vessar de cotxes. Una de les zones on va haver-hi problemes de mobilitat i també queixes pel «incivisme» d’alguns visitants va ser al Pi de les tres Branques, a Castellar del Riu.

D’altra banda, el conseller berguedà posa èmfasi en diferenciar la regulació dels accessos i els aparcaments per anar al bosc -el que es busca amb les actuacions ja esmentades- amb la regulació de la recollida dels bolets.

Representants del Consell es desplaçaran a Castella per veure com es gestiona la recollida

El conseller Pep Llamas també va explicar a Regió7 que representants de l’ens comarcal viatjaran el proper mes d’octubre a Castella i Lleó per conèixer «models de gestió sostenibles» de la recollida de bolets de cara a una futura actuació en aquest sentit al Berguedà. De fet, en una entrevista fa uns mesos a aquest diari, el conseller de Medi Natural va desvelar que l’ens treballa en un projecte sobre la recollida dels fongs. Tot i que encara es trobaria en una fase molt inicial i no es podria aplicar fins, com a mínim, la tardor del 2022, l’objectiu principal seria el de promoure que els boletaires consumeixin en la restauració i hostaleria de la comarca.