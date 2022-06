Mireia Besora, nova alcaldessa de Capolat en substitució de Josep Mossoll

Relleu en l'alcaldia de Capolat. Josep Mossoll, de la plataforma independent Endavant per Capolat (EPC-AE), va renunciar al càrrec i a l'acta de regidor en el ple d'aquest dimarts. Mireia Besora (ERC) el rellevarà a un any per tancar el mandat.

En les eleccions municipals de 2019, Endavant per Capolat va obtenir 2 regidors, i ERC 1. Però s'ha de tenir en compte que a Capolat hi ha llistes obertes; és a dir, els regidors i regidores són votats de manera individual. El candidat més votat el 2019 va ser Josep Mossoll, i per darrere seu van quedar Mireia Besora i Neus Martínez (EPC-AE).

Amb la renúncia de Mossoll, el nou regidor és Enric Campillo (ERC), el quart més votat en els comicis. Així doncs, l'ariitmètica municipal fa ara un gir de 180 ºC. ERC passa a tenir dos regidors i EPC-AE es queda amb un.

Fins avui, els regidors d'EPC-AE formaven govern, i l'edil republicana estava a l'oposició. Però amb aquest canvi, la intenció és que els tres representants del municipi uneixin forçes i formin govern junts en l'any de mandat restant, segons ha assegurat a Regió7 la nova alcaldessa, Mireia Besora.

Mossoll ha preferit no fer declaracions en aquest moment, però segons ha pogut saber aquest diari, la relació entre el govern i l'oposició era força tensa. Besora sosté que fins ara no hi havia diàleg entre l'alcalde i l'oposició i considera que en un poble tan petit no té sentit que hi hagi un regidor a l'oposició.